Windows 11 : comment et quand télécharger le système d’exploitation de Microsoft

Si vous êtes impatient d’essayer la Le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Par exemple, vous voulez probablement savoir quand vous recevrez la mise à jour, ou au moins si votre ordinateur répond aux exigences. Dans cet article, nous dissipons vos doutes.

Windows 11, qui arrive six ans après son prédécesseur, Windows 10, a suscité de nombreuses attentes, notamment parce que vous aurez la possibilité d’exécuter des applications Android en mode natif ou en raison de l’intégration avec l’application de messagerie Microsoft Teams.

Comment et quand pourrez-vous obtenir Windows 11 ?

Si vous disposez d’un ordinateur équipé de la dernière version de Windows 10 et qu’il répond aux spécifications matérielles minimales, vous pourrez recevoir gratuitement Windows 11. Par conséquent, c’est peut-être une bonne occasion de mettre votre PC à niveau vers Windows 10 gratuitement.

Cependant, tous les ordinateurs éligibles ne recevront pas les mises à niveau en même temps, il s’agira d’un processus échelonné. La mise à niveau a commencé le 5 octobre 2021, et la plupart des appareils seront mis à niveau au début de 2022.

Pour vérifier si vous disposez des dernières mises à jour de Windows 10 ou si vous devez vérifier que votre ordinateur est éligible pour recevoir le nouveau système d’exploitation, vous devez vous rendre sur . Paramètres > ; Windows Update.

Quelles sont les exigences minimales ?

Bien que les ordinateurs Windows 10 puissent recevoir Windows 11 gratuitement, il existe une configuration minimale à laquelle votre ordinateur doit satisfaire.

Processeur

Processeur de 1 GHz ou plus, avec deux cœurs ou plus, sur un processeur 64 bits ou un système sur puce (SoC) compatible.

Mémoire RAM

4 GO DE RAM

Stockage

64 GB ou plus

Firmware système UEFI

Firmware système UEFI, capacité de démarrage sécurisé

TPM

Module de plateforme sécurisée (version 2.0)

Carte graphique

Support graphique DirectX 12 / WDDM 2.x

Écran

Plus grand que 9 pouces et avec une résolution HD (720p)

Connexion Internet

Compte Microsoft et connectivité Internet requis.

Si vous n’êtes pas sûr que votre ordinateur réponde aux exigences, Microsoft a publié une application qui vérifiera si votre PC est prêt à exécuter Windows 11. Vous pouvez la télécharger à partir de ce lien.

Pourrez-vous conserver Windows 10 si vous ne remplissez pas les conditions requises ?

Si votre ordinateur ne répond pas aux exigences minimales, il pourra tout de même exécuter Windows 10 sans problème, mais n’oubliez pas que Microsoft ne prendra en charge ce système d’exploitation que jusqu’au 14 octobre 2025. D’autre part, en raison du succès du nouveau système d’exploitation, Microsoft a annoncé la création d’une méthode officielle pour installer Windows 11 sur les ordinateurs qui ne sont pas compatibles ; nous vous expliquons ici comment procéder.

Quelles fonctions allez-vous perdre avec Windows 11 ?

Bien que Windows 11 soit doté de nombreuses nouvelles fonctionnalités, lorsque vous l’installez, vous perdez de nombreuses fonctionnalités emblématiques des versions précédentes du système d’exploitation, notamment :

Cortanane sera pas inclus au démarrage initial, ni épinglé à la barre des tâches.

Fond d’écranVous ne pourrez pas le déplacer entre les appareils lorsque vous vous connectez avec un compte Microsoft.

Internet ExplorerLe navigateur Internet Explorer sera définitivement remplacé par Microsoft Edge. Cela comprendra un mode IE, utile pour certains scénarios.

Actualités et intérêtssera supprimé de la barre des tâches. Les widgets assureront ces fonctions.

Mode S: le mode sécurité et performances optimisées de Windows 10 ne sera disponible que pour la version familiale de Windows 11.

SkypeL’option « Meet now » de Skype sera remplacée par l’application Chat, qui est alimentée par Teams.

Outil « Snippets » : Bien qu’elle soit toujours disponible, sa conception sera similaire à l’application connue dans le passé sous le nom de Snipping and annotation.

Mode tablettea été supprimé et de nouvelles fonctionnalités et capacités sont incluses pour les positions d’activation et de désactivation du clavier.

Menu de démarrageVous perdrez vos applications et sites épinglés lors de la mise à niveau. Il ne prend pas en charge les groupes et dossiers nommés, et ne peut pas être redimensionné.

Barre des tâchesLes applications ne pourront plus personnaliser les zones de la barre des tâches.

Allez-vous le regretter et revenir à Windows 10 ?

Après la mise à niveau vers Windows 11, Microsoft vous donne 10 jours pour repasser à Windows 10 et conserver tous vos fichiers et données. Après cette période, vous devrez sauvegarder vos données et faire une « installation propre » pour revenir à Windows 10.