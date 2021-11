Bien que Windows 11 représente un écart par rapport à Windows 10 en termes de conception, à l’intérieur, les deux systèmes d’exploitation ont plus de similitudes que vous ne le pensez. Et maintenant que la dernière version arrive sur de plus en plus d’ordinateurs, vous pourriez vouloir comparer les deux. Windows 11 et Windows 10 avant d’ouvrir les portes de votre PC à la mise à jour.

Vous serez intéressé par :

Visuellement, les deux sont très différents. Mais si l’on compare Windows 11 à Windows 10, il y a aussi des changements clés qui distinguent la prochaine version de la génération actuelle. Disponible dès maintenant sur certains appareils et par téléchargement sur son site web.

Windows 11 ou Windows 10 : faut-il effectuer une mise à niveau ?

Tout comme Windows 10 était une mise à niveau gratuite de Windows 8.1 et Windows 7, Windows 11 sera une mise à niveau gratuite de Windows 10. Mais il y a un hic. Cette dernière condition ne s’applique que si votre ordinateur répond aux exigences minimales de Microsoft, ce qui suscite déjà une vive controverse, notamment en ce qui concerne l’exigence TPM 2.0.

Si vous possédez un appareil Surface ou un nouvel appareil d’un des partenaires de Microsoft, vous obtiendrez Windows 11 lors de son lancement le 5 octobre. Les nouveaux appareils sur lesquels Windows 10 est encore installé pourront être mis à niveau vers la nouvelle version via Windows Update.

Ensuite, Microsoft indique qu’elle adopte une approche progressive et espère disposer de mises à jour pour tous les ordinateurs compatibles éligibles d’ici la mi-2022.

Cependant, il existe une autre voie : l’assistant d’installation vous permet d’installer Windows 11 sur un ordinateur compatible dès le lancement. Bien que Microsoft ne recommande pas cette voie, il est possible que certains matériels posent des problèmes et que vous rencontriez des erreurs ou des écrans bleus de la mort.

Si vous avez un appareil compatible, vous devriez passer à Windows 11 pour l’essayer. Cependant, il y a un hic. Microsoft prend en charge Windows 10 jusqu’en 2025, mais vous devrez effectuer une installation propre après cette fenêtre de rétrogradation de 10 jours.

Il y a quelques changements que vous devez connaître si vous prévoyez de faire une mise à niveau. Windows 11 supprime certaines fonctionnalités de Windows 10. Comme toujours, nous vous recommandons de sauvegarder vos données avant de commencer.

Vous ne pouvez plus synchroniser votre fond d’écran, Internet Explorer et le panneau de saisie mathématique ont disparu, et certaines applications ont également été supprimées. Ces applications sont la visionneuse 3D, OneNote pour Windows 10, Paint 3D et Skype.

Cependant, vous pouvez toujours les trouver dans le magasin. Microsoft propose une liste complète si vous êtes inquiet et que vous en avez vraiment besoin pour les réinstaller.

Si vous êtes un joueur, sachez que Windows 11 propose des fonctionnalités exclusives pour vous. L’Auto HDR rend vos jeux plus éclatants et le Direct Storage aide votre carte graphique et votre SSD à communiquer plus rapidement.

Performances de Windows 11 par rapport à Windows 10

Microsoft

Par rapport à Windows 10, Windows 11 a un certain potentiel pour améliorer la vitesse de votre ordinateur. Microsoft a parlé des avantages et des optimisations des performances de Windows 11 dans une vidéo YouTube.

Dans l’ensemble, les avantages en matière de performances de Windows 11 se résument essentiellement à la façon dont le nouveau système d’exploitation gère les processus système que vous voyez normalement lorsque vous ouvrez le Gestionnaire des tâches.

Selon Microsoft, Windows 11 fait beaucoup d’efforts en matière de gestion de la mémoire pour favoriser les fenêtres d’application que vous avez ouvertes et qui fonctionnent au premier plan. Cela devrait leur permettre de bénéficier d’une plus grande puissance de processeur par rapport aux autres ressources du système.

Microsoft l’a d’ailleurs prouvé en montrant comment, même à 90 % de charge du processeur, l’application Excel de Windows 11 s’ouvre rapidement, malgré la forte sollicitation de l’unité centrale.

L’entreprise affirme qu’il en va de même pour le « shell » de Windows 11, qui alimente le menu Démarrer et d’autres effets visuels. D’autres changements de performance dans Windows 11 affectent la façon dont votre ordinateur reprend à partir du mode veille et gère les délais d’attente.

Par rapport à Windows 10, Microsoft a mentionné que dans Windows 11, la RAM peut rester alimentée lorsque l’ordinateur est en mode veille, de sorte que vous disposez d’une alimentation alors que tout le reste ne l’est pas.

Cela permettra à votre ordinateur de se réveiller jusqu’à 25 % plus rapidement depuis le mode veille. De plus, comme le navigateur Edge est le navigateur de choix dans Windows 11, si vous l’utilisez, vous devriez constater des avantages supplémentaires en termes de performances par rapport à l’utilisation du navigateur dans Windows 10.

Selon Microsoft, la fonction de mise en veille des onglets permet d’économiser 32 % de la mémoire et 37 % de l’utilisation du processeur. La dernière des améliorations de performance concerne les traces sur le disque et les caches du navigateur.

Dans Windows 11, Microsoft a étendu l’utilisation des technologies de compression. Dans les applications non critiques telles que Sticky Notes, le taux par défaut de l’application sera un « stub ». Cela signifie que pendant le chargement de l’application, les fichiers binaires du système sont extraits à la demande sans comprendre la fonctionnalité du programme.

Cela peut aider à réduire la taille d’une application sur le disque et à générer moins d’activité de mise à jour en arrière-plan et de trafic de téléchargement. Quant au cache du navigateur, Microsoft affirme qu’il utilise désormais moins d’espace disque.

Windows 10 et Windows 11 : problèmes

Windows 11 est le système d’exploitation le plus récent de Microsoft, tandis que Windows 10 existe depuis cinq ans. Dans cette optique, vous pouvez vous attendre à ce que Windows 11 présente de nombreux bogues et problèmes susceptibles d’affecter les performances de votre système.

Oui, Windows 10 n’est pas non plus un système d’exploitation exempt de bogues. Il a connu des problèmes par le passé, mais Windows 11 connaît actuellement sa part de problèmes que vous devriez prendre en considération avant de procéder à la mise à niveau.

Le plus gros bogue affectant Windows 11 est lié aux processeurs AMD. C’est là que les processeurs AMD pourraient réduire les performances jusqu’à 15 % dans les jeux. Cependant, AMD et Microsoft ont publié un correctif.

Un autre problème de Windows 11 est lié aux fuites de mémoire. Comme nous l’avons confirmé et testé, Windows 11 peut occuper plus de RAM lors de l’ouverture de plusieurs instances de l’Explorateur de fichiers. Il ne libère jamais la mémoire vive lors de la fermeture de l’explorateur de fichiers et le système consomme des ressources supplémentaires. Ce n’est pas un problème que tout le monde rencontre, et il existe également dans Windows 10 depuis un certain temps, mais c’est un problème qui attire l’attention.

Un autre bogue pourrait entraîner la création de dossiers vides dans des zones importantes du sous-système, bien que ces dossiers n’affectent pas vraiment les performances et ne prennent pas d’espace. Ces dossiers portent l’extension .tmp, ce qui signifie que Windows supprime ce qui se trouve à l’intérieur des dossiers, mais pas les dossiers eux-mêmes. Un petit problème par rapport aux autres mentionnés ci-dessus.

Le dernier des bogues majeurs touche à nouveau l’Explorateur de fichiers. Certains utilisateurs signalent que le menu contextuel de Windows 11 est lent à s’ouvrir. Il s’agit du menu qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément. Ce n’est pas non plus quelque chose qui pose problème à tout le monde. Microsoft a indiqué qu’elle était consciente de l’existence du problème et qu’un correctif avait été publié dans une version de Windows Insider.

Nous n’en avons couvert que quelques-uns, mais il existe un excellent moyen de surveiller les bogues de Windows 11. Les utilisateurs de Windows peuvent toujours signaler les nouveaux bogues dans le centre de commentaires. Si vous les triez en commençant par les plus récents, vous verrez tous les petits bogues de Windows 11 que nous ne pouvions pas rassembler dans un seul article.

Menu de démarrage et barre des tâches

Si l’on examine les différences entre Windows 11 et Windows 10, les plus importantes sont le menu Démarrer et la barre des tâches. Dans Windows 11, Microsoft centre la barre des tâches et le menu Démarrer sur l’écran. Cela le fait ressembler un peu plus à macOS et ChromeOS. Toutefois, vous pouvez le déplacer vers la gauche si vous le souhaitez.

En parlant du menu Démarrer, dans Windows 11, il est un peu plus simpliste. Vous verrez juste une liste statique d’applications, suivie de vos documents les plus fréquemment utilisés en bas. Vous pouvez développer vos applications, faire défiler la liste et les épingler comme vous le souhaitez.

Cela peut vous sembler familier, mais il est important de noter que Windows 11 ne prend plus en charge les Live Tiles. Si vous voulez vraiment voir les informations de votre menu Démarrer en un coup d’œil, alors Windows 10 est la solution.

En ce qui concerne la barre des tâches, notez qu’il y a quelques changements majeurs dans Windows 11 par rapport à Windows 10. Microsoft a réduit la boîte de recherche en une seule icône et a également supprimé les fonctionnalités de Cortana dans Windows 11.

Si vous souhaitez utiliser Cortana, vous devrez télécharger l’application. La recherche est également déplacée au centre de l’écran, avec une disposition flottante à onglets similaire à celle de Windows 10.

Même, la ligne de temps de Windows a disparu. Windows 11 abandonne cette fonctionnalité de Windows 10 au profit de la capacité de synchronisation de Microsoft Edge. L’endroit où se trouvait auparavant la timeline de Windows est remplacé par des bureaux virtuels.

Mais si vous souhaitez épingler votre barre des tâches à droite ou à gauche de l’écran, nous avons de mauvaises nouvelles. Vous ne pouvez plus le faire, car dans Windows 11, la barre des tâches ne reste qu’en bas. Les applications ne peuvent pas non plus personnaliser la barre des tâches.

Beaucoup de ces changements ne sont que visuels. Windows 11 et Windows 10 partagent les mêmes fonctionnalités, mais l’aspect des applications est différent.

Prise en charge des moniteurs externes et du multitâche

Vous avez peut-être vu la démo de Microsoft sur le multitâche dans Windows 11 et vous vous êtes demandé si cette fonctionnalité sera reprise dans Windows 10. Pour autant que nous le sachions, il s’agit d’une fonctionnalité réservée à Windows 11 et vous ne la verrez pas dans Windows 10.

Dans Windows 11, vous pouvez améliorer le multitâche et les performances du système grâce aux dispositions instantanées qui regroupent vos fenêtres et les enregistrent dans la barre des tâches. En passant la souris sur le bouton d’agrandissement, vous pouvez faire défiler des fenêtres de différentes tailles. Windows 10 ne l’aura pas.

Il conserve la traditionnelle fonction « Snap », où vous devez carreler vos fenêtres manuellement à l’aide d’une combinaison de touches ou en passant la souris sur un certain côté de l’écran.

Ensuite, il y a une note sur les moniteurs externes. Windows 11 se souvient de l’état de vos fenêtres sur votre moniteur externe et les sauvegarde dans cet état lorsque vous vous déconnectez d’un moniteur et que vous le rebranchez. C’est l’un des problèmes les plus ennuyeux de Windows 10 que Windows 11 résout enfin.

Mode tablette

Windows 10 dispose d’un mode tablette traditionnel qui permet à votre ordinateur d’afficher le menu Démarrer en plein écran. Dans Windows 11, ceci est supprimé.

Au lieu de cela, Windows 11 se comporte davantage comme un iPad : lorsque vous transformez votre appareil en tablette, les choses deviennent plus faciles à toucher. Vous verrez même un effet sous la fenêtre lorsque vous la touchez avec votre doigt.

Microsoft a également ajouté des gestes pour ouvrir et fermer les fenêtres, passer d’un bureau à l’autre, ainsi que de nouvelles options dans Windows Ink Workspace. Tous ces éléments ne sont pas présents dans le mode tablette de Windows 10, qui a été largement difficile à comprendre pour beaucoup.

La boutique Microsoft

La boutique d’applications de Windows 11 sera similaire, mais avec une différence. Windows 11 offre un support pour les applications Android via l’Amazon Appstore, mais pas dans la version initiale du 5 octobre. Vous ne l’aurez pas dans Windows 10, car Windows 11 repose sur le nouveau sous-système Windows pour Android.

Le nouveau Microsoft Store de Windows 11, qui facilite la recherche d’applications et de films, sera également disponible pour Windows 10, mais vous n’aurez pas accès aux applications Android.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de Microsoft visant à proposer davantage d’applications sur le Microsoft Store. La société a annoncé que l’Epic Games Store arrivera sur le Microsoft Store et que Microsoft ne prendra aucune part aux ventes.

La boutique vous permet toujours de télécharger toutes les applications Windows sur les deux systèmes d’exploitation. Cela inclut les applications Win32, UWP et Web progressives. Dans ses déclarations, Microsoft a indiqué qu’il s’agissait de faire du Microsoft Store un guichet unique pour toutes ses applications informatiques.

Comme nous l’avons mentionné, la mise à jour du Microsoft Store sera également disponible pour Windows 10, à la seule différence de la prise en charge de l’application Android dans Windows 11, qui n’est pas disponible au lancement. Nous ne savons pas encore quand ils apparaîtront.

Compatibilité

Pour beaucoup, la différence entre les deux versions se résume à la compatibilité. Windows 11 marque le premier changement significatif dans les processeurs pris en charge depuis la sortie de Windows 8.1.

Si vous souhaitez bénéficier du système d’exploitation le plus récent, vous aurez besoin d’un processeur Intel Core de huitième génération ou d’un processeur AMD Ryzen 2000 ou plus récent – cela s’applique aux deux marques de processeurs.

Cela empêche de nombreux ordinateurs d’être officiellement compatibles. Les processeurs Intel de huitième génération sont arrivés fin 2017, et les puces Ryzen 2000 ne sont arrivées qu’en 2018. Si votre ordinateur a plus de quatre ans, il est très probable qu’il ne soit pas compatible avec Windows 11, ce qui pourrait être le facteur décisif entre celui-ci et Windows 10.

Parmi les autres exigences du système, citons le TPM 2.0, qui est disponible sur la grande majorité des ordinateurs récents, ainsi que l’UEFI Secure Boot. Si vous disposez d’un processeur compatible, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de ces deux autres exigences. Microsoft exige ces caractéristiques de ses partenaires de fabrication depuis des années.

Il existe un moyen d’installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge, mais nous ne le recommandons pas. Bien que Microsoft ne l’ait pas confirmé, la société a largement laissé entendre que les utilisateurs non pris en charge ne recevront pas les mises à jour de sécurité critiques.

Si vous souhaitez tout de même procéder à l’installation, vous pouvez le faire à l’aide de l’outil de création de supports, qui contourne les vérifications matérielles.

Cycle de support et de mise à niveau

Windows 11 rompt avec la cadence de mise à jour semestrielle de Windows 10 en faveur d’une mise à jour annuelle unique. C’est comme MacOS. Microsoft s’est engagé à soutenir Windows 10 jusqu’en 2025 et devrait continuer à recevoir des mises à jour pendant cette période.

Nous ne savons pas si vous continuerez à recevoir des mises à jour deux fois par an, mais si vous voulez vraiment la dernière et la meilleure version de Windows, alors Windows 11 est ce qu’il vous faut.

Vous pouvez également passer à Windows 11 si vous voulez la version la plus sécurisée de Windows. Microsoft a beaucoup parlé de la sécurité de Windows 11 en raison des exigences de la norme TPM 2.0, ainsi que du démarrage sécurisé.