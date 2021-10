Windows 11 réduit les performances de certains processeurs AMD

L’arrivée du nouveau Windows 11 a apporté quelques problèmes à certaines applications fonctionnant sur des processeurs AMD. La société a indiqué sur son site d’assistance officiel que les performances peuvent chuter de 15 % dans les « jeux couramment utilisés dans les esports ».

AMD indique également que les autres applications affectées – autres que les jeux vidéo – peuvent avoir un impact de 3 à 5 % sur les performances. Cependant, elle n’a pas précisé la nature exacte de ces applications ou jeux (on soupçonne Counter Strike : Global Offensive), bien qu’elle ait indiqué qu’il s’agit de programmes qui dépendent du temps d’accès à la mémoire du sous-système ; en particulier, la latence du cache L3 peut être multipliée par trois.

De même, les applications qui n’utilisent que le cœur le plus rapide d’un processeur réduisent également les performances, bien que cette baisse ne soit apparemment pas aussi importante que celle qui se produit dans les jeux et qu’elle puisse être plus sensible sur les puces à 8 cœurs.

Les processeurs concernés sont tous des processeurs AMD compatibles avec Windows 11, allant de l’Athlon 3000G aux séries Ryzen 1000, 2000, 3000 et 5000.

Cela dit, AMD travaille sur un certain nombre de corrections. Le problème de la mémoire L3 sera résolu par une mise à jour de Windows, tandis que le problème affectant les processeurs sera résolu par une mise à jour de son propre logiciel. Les deux correctifs seront disponibles plus tard dans le courant du mois d’octobre, bien qu’AMD ne se soit pas engagé sur une date exacte.

On peut s’attendre à ce genre de situation lors de la sortie d’un système d’exploitation, même si l’impact de 15 % est peut-être un peu excessif, surtout pour les jeux d’esport dont les exigences système ne sont généralement pas si élevées.

Windows 11 est maintenant officiellement disponible et les utilisateurs de Windows 10 vont progressivement faire le saut, bien que les utilisateurs de processeurs AMD puissent vouloir attendre un peu.