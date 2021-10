Windows 11 vs. macOS vs. Chrome OS : quel est le meilleur système d’exploitation ?

La récente sortie de Windows 11 intervient à un moment où Microsoft avait besoin de souffler un peu face à la concurrence du processeur M1 d’Apple dans les nouveaux Mac, tandis que d’autre part, sans faire beaucoup de bruit, Google continue de se concentrer sur son écosystème basé sur le web. D’autre part, sans faire beaucoup de bruit, Google continue de se concentrer sur son écosystème basé sur le web. Quel est le meilleur système d’exploitation entre Windows 10 vs. macOS vs. Chrome OS?

Windows 11 vs. macOS vs. Chrome OS

Windows et Mac ont l’avantage d’être dans le domaine des systèmes d’exploitation depuis des décennies. Si vous recherchez un ordinateur pour votre travail, il y a de fortes chances que vous ayez à choisir entre les deux.

Mais ne sous-estimez pas Chrome OS, qui est soutenu par le géant technologique Google et basé sur le navigateur Chrome. Il y a beaucoup d’autres choses à considérer avant de se décider pour l’une d’entre elles. On commence ?

Windows 10 et Windows 11

Pour

La meilleure sélection de logiciels et le plus grand choix de matériel.

Fonctionne sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes.

Le meilleur choix pour les joueurs.

Fonctionne avec presque tous les accessoires.

Des mises à jour biannuelles introduisent de nouvelles fonctionnalités.

Cons

Une programmation plus rapide des mises à jour peut devenir déroutante.

Problèmes de compatibilité avec certains matériels.

Les différentes versions créent la confusion.

Microsoft peine à obtenir des applications modernes.

Windows détient environ 77 % des parts du marché mondial des ordinateurs de bureau, dont seulement deux tiers sont constitués de Windows 10. Si l’on inclut les ordinateurs portables, Windows 10 contrôle environ 40 % de l’ensemble du marché mondial.

Cela en fait de loin le système d’exploitation le plus populaire au monde pour ces appareils. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus importante est la profondeur et l’étendue de son matériel et de ses logiciels de soutien.

Étant donné que Microsoft vend des licences Windows à plus ou moins n’importe quel fabricant d’ordinateurs pour les charger sur des ordinateurs de bureau, des tablettes, des ordinateurs portables et tout ce qui se trouve entre les deux, vous pouvez obtenir un système Windows dans presque toutes les tailles, formes et prix.

Microsoft vend même Windows individuellement, de sorte que les consommateurs et les entreprises peuvent le charger manuellement sur leur ordinateur. Cette approche ouverte lui a permis de devancer tous ses concurrents au cours des dernières décennies.

En raison de sa disponibilité et de sa longévité dans le monde entier, Windows dispose également de la plus grande bibliothèque de logiciels traditionnels de la planète – quel que soit le type d’application que vous pouvez imaginer ou dont vous avez besoin, vous êtes presque certain de trouver une version pour ce système d’exploitation.

Si les utilisateurs de Windows ne bénéficient pas immédiatement de toutes les nouvelles applications qui arrivent sur le marché, celles-ci ont tendance à arriver sur Windows au fil du temps. Qu’il s’agisse de produits grand public, de médias, d’entreprises ou de jeux, peu importe : si vous souhaitez bénéficier d’une gamme complète de fonctionnalités, Windows est la solution.

En outre, la bibliothèque d’applications est désormais plus vaste que les années précédentes, et avec l’arrivée de Windows 11, le Microsoft Store gagne en prise en charge des applications Android tout en ajoutant de nouvelles prises en charge pour un plus grand nombre de logiciels compatibles.

Fonctionne avec tout

Windows prend également en charge la plus large gamme de matériel. C’est un élément important à prendre en compte si vous souhaitez jouer à des jeux à forte intensité graphique ou travailler avec des logiciels puissants, faire du montage vidéo ou de la conception assistée par ordinateur.

Aucun système n’offre cette qualité, bien que MacOS ait récemment reçu un matériel ultrapuissant et de pointe avec son iMac Pro. En outre, l’écosystème des ordinateurs Windows a explosé en termes de différents types de facteurs de forme disponibles pour les acheteurs.

Il y a les ordinateurs portables et de bureau traditionnels, plus puissants et de meilleure qualité que jamais, dont le prix varie de quelques centaines de dollars – dans leurs options d’entrée de gamme – à des milliers d’euros pour les machines haut de gamme.

Le marché des 2-en-1 est probablement l’évolution la plus intrigante, car il donne aux utilisateurs l’accès à une pléthore d’appareils fascinants qui peuvent passer de l’ordinateur portable à la tablette tactile en une seconde.

Bien que la plupart des accessoires soient universels depuis l’introduction de la norme USB, c’est encore Windows qui offre la plus grande compatibilité technique en ce qui concerne les ajouts de tiers.

Ainsi, presque toutes les souris, claviers, webcams, unités de stockage, tablettes graphiques, imprimantes, scanners, microphones, écrans et autres accessoires que vous souhaitez ajouter à votre ordinateur fonctionneront avec Windows, ce qui n’est pas toujours le cas pour Mac, et encore moins pour Chrome OS.

Des mises à jour rapides et importantes

Si vous n’avez pas utilisé Windows depuis quelques années, vous l’associez probablement à un progrès lent. Ce n’est plus le cas. Avec Windows 10 , Microsoft s’est engagé à effectuer des mises à jour en temps voulu et a tenu cette promesse. Nous avons vu des mises à jour régulières tous les deux ans, avec de nouvelles fonctionnalités importantes, des améliorations de la sécurité et des performances.

Ceux qui veulent avoir accès aux dernières nouveautés peuvent également rejoindre le programme gratuit Insider, qui propose des mises à jour presque chaque semaine. Les nouveaux arrivants ont accès aux corrections, aux ajustements et aux nouvelles fonctionnalités importantes. Les initiés bénéficient non seulement d’un accès immédiat aux dernières fonctionnalités, mais ils contribuent également à façonner le système d’exploitation en fournissant des informations en continu à Microsoft.

Au fil du temps, cette politique de mise à jour rapide a donné à Windows 10 un avantage sur macOS, qui est mis à jour chaque année, mais généralement avec seulement une ou deux nouvelles fonctionnalités importantes. Chrome OS se met également à jour rapidement, mais Google introduit rarement de nouvelles fonctionnalités pertinentes, ce qui a ralenti sa progression par rapport à Windows et macOS.

Le seul inconvénient des mises à jour rapides avec Windows 10 est qu’elles peuvent occasionnellement causer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. La mise à jour d’octobre 2018 a effacé les données des utilisateurs et provoqué des problèmes de pilotes. Il a fallu des mois pour le corriger et a conduit Microsoft à modifier ses pratiques de mise à jour pour être un peu moins ambitieux à l’avenir.

Problèmes de compatibilité et de version

En somme, Windows n’est pas parfait. La nature ouverte de la relation entre Microsoft et les fabricants d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables signifie que deux machines différentes, souvent dotées des mêmes spécifications, peuvent fonctionner de manière très différente.

La qualité de la production peut varier énormément, même au sein du matériel d’un même fabricant. Le choix d’un nouvel ordinateur Windows 10 est donc un véritable défi. Vous devrez faire vos recherches pour en avoir le plus possible pour votre argent.

Windows a également la réputation d’être moins sûr que MacOS et Chrome OS, tout simplement parce qu’il s’agit du système de bureau le plus largement utilisé. Mais Windows comprend de nombreux outils et protections Microsoft pour prévenir et nettoyer les virus et autres menaces, en plus d’outils tiers. Windows 10 est donc beaucoup plus sûr qu’auparavant, même s’il reste le plus attaqué.

La grande variété de matériel Windows pose également des problèmes. Le système complexe de pilotes de Windows peut provoquer des erreurs système que l’utilisateur doit diagnostiquer et résoudre, et les fréquentes mises à jour de Microsoft peuvent endommager des logiciels ou des dispositifs qui n’ont pas été pris en compte ou anticipés.

Pour cette raison, Windows est plus difficile à gérer pour l’utilisateur type, même si l’infrastructure de mise à jour intégrée à Windows 10 facilite les choses par rapport à l’époque où il fallait parcourir le web pour trouver les mises à jour.

Mise à niveau vers Windows 11

Avec la récente sortie de Windows 11 de manière progressive et gratuite, nous sommes sûrs que Microsoft va continuer à renforcer sa position. La bonne nouvelle est que Windows 11 ne change pas trop la fonctionnalité de Windows 10.

Les applications natives ont une interface plus conviviale et plus rationalisée dans Windows 11, mais sont par ailleurs très familières. Les options de personnalisation sont plus nombreuses, qu’il s’agisse de l’emplacement du menu Démarrer ou du retour des widgets Windows, ces mini-applications que vous pouvez configurer sur votre écran Démarrer pour afficher toutes sortes d’informations utiles.

Microsoft abandonne également certaines des fonctionnalités les moins populaires de Windows 10, comme les Live Tiles. Le Microsoft Store a reçu une mise à jour qui permet aux utilisateurs d’exécuter des applications Android avec l’Amazon App Store, et la société autorise délibérément les développeurs à conserver leurs propres moteurs de commerce, ce qu’Apple a refusé à plusieurs reprises.

Compte tenu de cette optimisation conviviale et des similitudes avec Windows 10, il y a peu de raisons de ne pas jeter un coup d’œil à Windows 11 maintenant qu’il est disponible ; jusqu’à présent, il semble être une mise à niveau digne de ce nom pour presque tous les utilisateurs.

Windows est pour vous ?

Microsoft a amélioré de plus en plus la qualité de vie avec Windows 10, et la trajectoire semble similaire pour Windows 11 également. Le résultat est l’une des versions les plus élégantes et les plus conviviales de Windows, qui bénéficie de fréquentes mises à jour des fonctionnalités.

Cependant, le problème de la complexité persiste. Vous êtes susceptible de rencontrer plus de bogues avec Windows qu’avec macOS et Chrome OS. Mais ces bogues sont rarement les erreurs fatales qui paralysaient autrefois les systèmes Windows, et sont compensés par des fonctionnalités et une compatibilité matérielle qui ne sont tout simplement pas disponibles chez la concurrence de Microsoft.

MacOS

Pour

Conception simple et facile à utiliser.

Approche descendante des logiciels et du matériel.

Fonctionne bien avec l’iPhone et l’iPad.

Les ordinateurs Mac peuvent également exécuter Windows via Boot Camp.

Cons

Plus cher que Windows.

Moins d’options logicielles.

Très peu de jeux.

Pas de prise en charge des écrans tactiles.

Les récentes mises à jour n’ont pas impressionné.

L’un des plus anciens messages promotionnels d’Apple pour les ordinateurs Mac et leurs logiciels était : « ça marche, tout simplement ». La vérité est que cette philosophie s’applique, plus ou moins, à tout ce que la société vend, y compris les ordinateurs portables et de bureau, et les logiciels MacOS associés.

Anciennement appelé OS X, le système MacOS fonctionne sur tous les ordinateurs Apple, et l’achat d’un Mac est le seul moyen légitime d’y accéder. En raison de cette approche descendante unique de ses produits, Apple jouit d’un contrôle plus étroit sur macOS que n’importe lequel de ses homologues actuels.

MacOS est conçu pour ne fonctionner que sur une variété relativement restreinte et hautement contrôlée d’ordinateurs et de pièces, contre des millions de combinaisons possibles pour Windows.

Cela permet à Apple d’effectuer des tests de qualité plus intensifs pour ses produits, d’optimiser les logiciels pour quelques ordinateurs seulement et de fournir des services ciblés capables de diagnostiquer et de résoudre les problèmes avec une rapidité et une précision bien supérieures à celles des fabricants de Windows.

Pour les utilisateurs qui veulent que leur ordinateur « fonctionne tout simplement », les ordinateurs Mac, quel que soit le facteur de forme, constituent une proposition attrayante.

Cela fonctionne tout simplement

Le système d’exploitation lui-même est conçu pour être facile à utiliser, même pour les débutants. Si l’interface de Windows 10 est simple en apparence, le système d’exploitation de Microsoft dispose d’une gamme infinie de menus en dessous.

Les nouveaux utilisateurs d’ordinateurs trouvent souvent macOS plus intuitif que Windows 10, bien que les utilisateurs de Windows de longue date puissent avoir besoin d’un certain temps pour s’adapter à l’interface et à certaines fonctionnalités importantes, comme l’explorateur de fichiers de macOS, appelé Finder, qui n’a jamais été facile à comprendre.

Bien que le marché des logiciels pour MacOS ne soit pas aussi étendu que pour Windows, il est suffisant pour la plupart des besoins. Apple inclut un ensemble de programmes internes pour les tâches de base, et le logiciel tiers le plus populaire, le navigateur Chrome de Google, est disponible sur MacOS.

Microsoft produit même une version de sa suite d’applications Office pour le matériel Apple, et certaines des meilleures applications créatives sont disponibles dans des versions supérieures pour MacOS.

Il n’est pas étonnant que MacOS soit un choix populaire pour la conception et la production de médias, et de nombreuses applications axées sur l’art ne sont disponibles que pour Mac, notamment la suite de montage vidéo Final Cut Pro d’Apple.

Cela dit, MacOS est désavantagé pour les joueurs, car la plupart des nouveaux jeux ne sont pas disponibles sur cette plateforme. Les titres Windows extrêmement populaires peuvent (ou non) avoir une version MacOS.

Pour ces personnes, les Macs peuvent être une bonne solution grâce à l’application Boot Camp d’Apple. Cet utilitaire aide les utilisateurs à préparer tout ordinateur Mac à exécuter Windows à la place de son système d’exploitation intégré (ou en tant qu’option commutable), ce qui permet d’accéder à la plupart des applications et fonctionnalités de Windows.

Cela nécessite l’achat séparé d’une licence Windows 10, bien qu’il soit également possible d’exécuter d’autres systèmes d’exploitation, tels que Linux, dans Boot Camp (les ordinateurs Windows peuvent également démarrer Linux et d’autres systèmes d’exploitation tiers, mais macOS ne peut pas faire l’objet d’une licence pour une utilisation sur du matériel non Apple).

Les Mac peuvent même exécuter Windows en même temps que MacOS grâce à des outils de virtualisation tels que Parallels ou VMWare, ce qui offre encore plus de flexibilité à ceux qui aiment le fonctionnement de MacOS mais qui doivent avoir accès à certains logiciels spécifiques à Windows.

Mieux ensemble

Le matériel MacOS fonctionne exceptionnellement bien avec les produits iOS d’Apple, iPhone, iPad et iPod Touch. Les utilisateurs de matériel Apple bénéficient d’un langage de conception unifié, d’outils comme Siri et Apple Pay qui fonctionnent avec les deux appareils, et d’une fonctionnalité croisée grâce à un compte Apple pour des applications comme iMessage.

La fonction de continuité d’Apple est peut-être l’exemple le plus frappant de l’intégration de macOS et d’iOS, avec la possibilité de reprendre un document là où vous l’avez laissé sur l’un ou l’autre appareil, de prendre des appels téléphoniques et de répondre à des SMS sur votre Mac.

Les propriétaires d’Apple Watch peuvent même se connecter à la dernière version de macOS sans mot de passe. Cette approche synergique n’existe tout simplement pas dans la même mesure dans Windows, même si Microsoft pousse le retour de son système d’exploitation dans l’espace mobile avec Windows 10 X. S’il est possible d’acquérir de nombreuses fonctionnalités similaires sous Windows avec des outils tiers, c’est plus difficile qu’avec macOS.

Options limitées

Riley Young/Digital Trends

Apple ne propose que quelques lignes de produits fonctionnant sous MacOS, et c’est un problème. Le matériel (en particulier le stockage) est souvent coûteux, n’est pas toujours à jour et peut ne pas répondre à vos besoins.

Il n’existe pas de MacBook 17 pouces, par exemple, et les Mac ne proposent pas d’écran tactile, à l’exception de la Touch Bar miniature du MacBook Pro. En fait, à moins que vous ne souhaitiez ajouter un clavier à votre iPad, le 2-en-1 n’existe pas dans le monde macOS.

Apple propose toutefois des solutions haut de gamme, si vous avez besoin de puissance réelle. Ils sont chers, mais l’iMac et l’iMac Pro font partie des ordinateurs de bureau et des MFP les plus puissants au monde.

La volonté d’Apple de créer des tendances en matière de style peut souvent laisser les utilisateurs avec des options limitées. Cela fait plusieurs années qu’Apple a effectivement abandonné tout sauf les connecteurs USB-C Thunderbolt et, dans certains cas, a limité les appareils à un ou deux ports seulement. Cela signifie qu’il faut utiliser un adaptateur si vous voulez connecter des appareils et accessoires anciens ou multiples.

MacOS est pour vous ?

Dan Baker/Digital Trends

Les ordinateurs Mac et leur système d’exploitation sont destinés aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une expérience de bureau haut de gamme sans avoir à travailler dessus.

La philosophie d’Apple rend ses logiciels relativement accessibles aux nouveaux venus. C’est également un excellent choix pour les personnes qui se consacrent aux produits mobiles d’Apple.

Cependant, les systèmes Mac sont chers et n’offrent souvent pas un matériel comparable à celui des systèmes Windows. Le système d’exploitation manque également de certaines fonctionnalités que l’on peut trouver dans Windows, comme la prise en charge du tactile et l’accent mis sur la réalité mixte.

Chrome OS

Pour

Interface simple et facile basée sur un navigateur.

Logiciel léger.

Options matérielles extrêmement abordables.

Les applications Android élargissent l’écosystème logiciel.

Cons

Les applications sont limitées par rapport aux applications informatiques « réelles ».

Espace de stockage limité.

Mauvaise compatibilité des accessoires.

Une forte dépendance à l’égard des outils Google.

L’approche de Google dans le domaine du matériel de bureau est très intéressante. Chrome OS a été conçu à l’origine comme un système d’exploitation reposant principalement sur un accès permanent à Internet, ce qui était logique, puisqu’il a été conçu comme une extension du navigateur de bureau Chrome.

Le matériel Chrome, généralement appelé « Chromebook » pour les ordinateurs portables et parfois « Chromebox » pour les ordinateurs de bureau, était destiné aux utilisateurs qui se servent principalement du web et n’utilisent qu’occasionnellement des logiciels de bureau plus complexes.

Cela a changé, et aujourd’hui Chrome OS ressemble plus à un système d’exploitation qu’à un navigateur rechargé. Il offre un gestionnaire de fichiers intégré, une application permettant d’envoyer et de recevoir des messages via un téléphone Android couplé, et plus encore. Il prend également en charge les applications Android de Google Play et les logiciels Linux.

C’est un monde en ligne

Comme Chrome OS tourne autour de son navigateur, c’est le moins complexe des trois principaux systèmes d’exploitation du marché. L’appeler un « navigateur dans une boîte » ne le définit pas tout à fait… mais c’est une bonne façon d’y penser.

Si Chrome OS comprend quelques outils de bureau de base tels qu’un gestionnaire de fichiers et une visionneuse de photos, il est principalement axé sur le contenu web, mais cela commence à changer avec l’arrivée de la prise en charge des applications Android.

L’interface est conçue pour permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement au web, et pour présenter le moins d’obstacles possible au contenu de l’internet. Toute personne utilisant le navigateur Chrome sur une machine Windows ou macOS se sentira immédiatement à l’aise avec l’interface, et tous ses historiques, signets et extensions enregistrés seront synchronisés.

Les appareils Chrome excellent dans la navigation sur le web, le streaming vidéo et musical, le chat et la vidéoconférence, et d’autres tâches web relativement simples. Le back-end Linux du système d’exploitation peut faire tout ce que le navigateur Chrome peut faire sur un ordinateur de bureau, y compris des applications Flash et Java avancées.

Les extensions et les applications de Chrome peuvent, dans une certaine mesure, modifier l’interface et ajouter des fonctionnalités supplémentaires, mais elles n’offrent pas le contrôle précis et les options « utilisateur avancé » de Windows et de MacOS. C’est là que la prise en charge d’Android entre en jeu, offrant des millions de nouvelles options d’applications qui élargissent considérablement l’expérience de Chrome OS.

Étant donné que Google a conçu le système pour qu’il soit basé sur Chrome, il est compréhensible qu’il s’appuie sur les outils de Google, dans une plus large mesure que Windows s’appuie sur les logiciels de Microsoft et que macOS s’appuie sur les logiciels d’Apple.

Cela peut être une bonne chose… ou une mauvaise chose, selon la façon dont vous avez été éduqué en tant qu’utilisateur des propriétés de Google. Si vous utilisez déjà Gmail, Sheets, Drive et d’autres services Google, Chrome OS est une plateforme fantastique pour mieux intégrer ces outils dans vos tâches quotidiennes.

Bon marché et facile

L’accent mis sur le web confère à Chrome OS certains avantages par rapport à Windows et MacOS. Il peut fonctionner confortablement sur du matériel à faible coût et à faible puissance : les ordinateurs portables dotés de processeurs bon marché, de petits disques durs solides et de très peu de RAM peuvent facilement faire fonctionner Chrome OS, le tout avec un stockage en nuage expansif.

Parfois, ces conceptions peu coûteuses fonctionnent plus rapidement et de manière plus fiable que Windows et macOS, même si ces derniers sont de toute façon principalement utilisés pour un navigateur.

Si vous voulez profiter au maximum des applications Android, en particulier des jeux, vous aurez besoin d’un processeur rapide, mais vous serez beaucoup moins dépendant des composants haut de gamme pour une expérience utile.

Les options pour les Chromebooks haut de gamme sont plus larges, même si elles ne sont pas le point central de la gamme. Le Pixelbook mène la danse, mais il existe de nombreuses autres excellentes alternatives parmi lesquelles choisir.

Si vous n’exécutez pas d’applications intensives, Chrome OS offre essentiellement la même expérience sur tous les Chromebook et Chromebox. Vous ne souffrez pas du problème de bloatware de Windows, même si les appareils Chrome OS sont vendus par des tiers comme Dell, Samsung et Toshiba. Et l’administration est plus facile, ce qui rend Chrome OS populaire dans les environnements éducatifs.

La combinaison de cette approche tout-en-un et des faibles besoins en énergie signifie que les Chromebooks peuvent être extrêmement abordables, parfois même à moins de 200 dollars.

Les modèles plus chers offrent des écrans haute résolution, des claviers rétroéclairés, des écrans tactiles pliables et d’autres fonctionnalités sophistiquées, notamment le Pixelbook 2-en-1 de Google, avec prise en charge du tactile et du stylet.

Chrome OS est pour vous ?

Mark Coppock/Digital Trends

À l’origine, Chrome OS n’offrait pratiquement aucun support pour les logiciels externes, même si, bien sûr, Google est en train de changer cette dynamique en offrant un accès au Play Store avec Android. Les Chromebooks ne fonctionnent pas avec des accessoires avancés, tels que du matériel de jeu complexe. Google ne fournit tout simplement pas les contrôles. Il peut prendre en charge les claviers et souris de base, les clés USB et les modules complémentaires Bluetooth, mais c’est à peu près tout.

En attendant, le jeu sur Chrome OS est l’un des avantages les plus significatifs de la prise en charge d’Android. Bien qu’il n’exécute pas les titres de jeux massifs disponibles sous Windows et, dans une moindre mesure, sous macOS, il existe au moins des centaines de milliers de jeux Android qui devraient fonctionner sans problème sur les Chromebooks et les Chromebox les plus récents. C’est une amélioration importante à considérer.

En bref, Chrome OS est pratiquement tout web ou en ligne, tout le temps. Si vous êtes un utilisateur de Windows ou de Mac et que vous trouvez souvent que le navigateur est la seule application que vous utilisez, ou si vous êtes satisfait de l’énorme écosystème d’applications Android plus simples, alors vous devriez sérieusement envisager ce système.

Mais l’absence quasi-totale de logiciels tiers plus avancés est un obstacle pour quiconque compte sur un ordinateur pour des tâches plus complexes. La simplicité et l’orientation de Chrome OS conviennent aux utilisateurs dont les principales interactions se font sur le Web.

Son faible coût d’entrée est attrayant pour les personnes disposant d’un budget serré, mais les utilisateurs qui ont besoin d’un logiciel plus complexe ou de tâches plus exigeantes devraient regarder ailleurs.

Verdict : Windows est le meilleur outil polyvalent.

Windows 10 et 11 sont les meilleures plates-formes polyvalentes, avec une sélection large et profonde de matériel, une facilité d’utilisation raisonnable et un prix attractif pour la plupart. Si vous n’êtes pas sûr de la plate-forme qui vous convient, Windows offre tout ce dont vous avez besoin et plus encore, une fois que vous avez appris à l’utiliser.

Si vous êtes étudiant, si vous avez un budget limité ou si vous aimez simplement les outils et les services de Google, Chrome OS est une excellente alternative, tandis que macOS convient mieux aux professionnels ou à ceux qui n’hésitent pas à payer un peu plus pour du matériel et des logiciels optimisés.