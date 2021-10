Yulia Peresild, l’actrice qui va tourner un film dans l’espace

Cette année a été marquée par les voyages dans l’espace. Outre la Station spatiale internationale (ISS) qui est en orbite depuis plus de 20 ans et sert de laboratoire de microgravité, Space X a envoyé le mois dernier quatre civils dans l’espace lors de sa mission Inspiration4.

Mais maintenant, un nouvel équipage est en route pour l’espace. L’actrice Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shipenko monteront à bord de l’ISS pour filmer des extraits du film russe The Challenge. Ce sera le premier film à être tourné en orbite.

Le décollage a eu lieu mardi à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz, conduit par le cosmonaute Anton Shkaplerov, qui a trois missions spatiales à son actif. Après 12 jours dans l’ISS, l’équipage retournera sur Terre avec un autre cosmonaute russe.

Yulia Peresild, Anton Shkaplerov et Klim Shipenko. 5 octobre 2021. Roscosmos

Avec cet exploit, l’agence spatiale russe Roscosmos cherche à devancer les acteurs occidentaux qui envisageraient de tourner dans l’espace. Des rumeurs font état de Tom Cruise et d’un éventuel projet similaire avec Space X. Toutefois, les responsables de la NASA et ses partenaires ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de mission de ce type.

Quoi qu’il en soit, pour le chef de Roscosmos, Dmitry Rogozin, il s’agit d' »une occasion de rehausser le prestige du programme spatial russe ». Ainsi, The Challenge sera le premier film tourné en orbite, Klim Shipenko le premier réalisateur à quitter la Terre, et Julia Peresild la cinquième femme russe à voyager dans l’espace. C’est un événement qui a ouvert les portes de l’exploration spatiale à d’autres domaines que la recherche.

Le défi de s’intégrer dans un vaisseau spatial

L’équipage du Challenge – qui s’entraîne depuis le mois de mai à Star City, à Moscou, en vue du vol – a tenu une conférence de presse dans l’installation de lancement russe de Baïkonour, au Kazakhstan.

À cette occasion, Mme Peresild a mentionné que l’entraînement pour la mission était épuisant et qu’elle avait du mal à s’adapter à la discipline stricte et aux exigences rigoureuses requises pendant l’entraînement. Cependant, pour elle, c’était une occasion unique :

« C’est un miracle, une opportunité incroyable. Nous travaillons très dur et nous sommes très fatigués, même si nous gardons la bonne humeur et le sourire. C’était psychologiquement, physiquement et moralement difficile. Mais je pense qu’une fois l’objectif atteint, il ne semblera plus si difficile et nous nous en souviendrons avec le sourire.

L’actrice a également déclaré que la partie la plus difficile de la préparation du vol a été l’apprentissage de la conception et du fonctionnement du vaisseau spatial : « Pour être honnête, ce n’était pas facile pour moi. Pendant les deux premières semaines, j’ai appris jusqu’à 4 heures du matin tous les soirs. Il y a tellement d’acronymes… et si vous ne les apprenez pas tous, vous ne comprendrez rien par la suite ».

Cependant, l’expérience n’a pas toujours été compliquée. Peresild a également apprécié l’entraînement, en particulier un vol qui imitait l’apesanteur. Dans ce cas, un avion descend en piqué profond, permettant aux personnes à l’intérieur pendant environ 20 secondes en gravité zéro.

Le défi consiste maintenant à mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris pendant la formation et à s’adapter réellement au navire. Par exemple, ils devront se familiariser avec les systèmes complexes d’hygiène personnelle à l’intérieur du vaisseau spatial. Ceux-ci utilisent des pompes à vide pour aspirer les déchets du corps dans des réservoirs, et l’urine est recyclée pour augmenter l’approvisionnement en eau de la station.

Dans le cas de Peresild, ce sera encore plus compliqué, car il existe des toilettes anciennes conçues pour l’anatomie masculine dans le secteur russe du navire où le tournage aura lieu.

Ce n’est qu’en 2020 que la NASA a installé les premières toilettes conçues pour les femmes, après des années où les femmes devaient se contenter de matériel qui n’était pas conçu pour leur corps. La mise au point du système universel de gestion des déchets a coûté 23 millions de dollars, ce qui en fait les toilettes les plus chères de l’univers.

En 2009, les relations tendues entre Moscou et Washington ont abouti à l’interdiction pour les équipages russes et américains d’utiliser leurs toilettes respectives. Cependant, à ce jour, Peresild sera la première femme russe à comparer la technologie des toilettes spatiales.

Les femmes russes dans l’espace

La première femme à voyager dans l’espace a été la cosmonaute Valentina Tereshkova, qui a été lancée le 16 juin 1963 pour une mission solo à bord du vaisseau spatial Vostok 6 et a passé trois jours en orbite.

L’exploration spatiale étant une industrie dominée par les hommes, l’aventure de Tereshkova est un événement digne d’être célébré, tant pour la cosmonautique que pour le féminisme. Mais au lieu de passer à l’étape suivante, Moscou a mis en veilleuse son programme de cosmonautes pendant près de deux décennies.

Valentina Tereshkova

C’est ainsi qu’en 1982, l’aviatrice et cosmonaute russe Svetlana Savitskaya s’est envolée à bord du Soyouz T-7, devenant la deuxième femme dans l’espace.

Ensuite, ce fut le tour de la cosmonaute Yelena V. Kondakova, qui a également l’honneur d’être la première femme russe à voyager à bord de deux vaisseaux spatiaux différents, Soyuz TM-20 en 1994 et STS-84 en 1997.

D’autre part, en 2014, la cosmonaute et actuelle politicienne Yelena Serova a été la première femme russe à visiter la station spatiale internationale, à bord du vaisseau Soyouz TMA-14M.

Enfin, nous avons Yulia Peresild, qui est devenue la cinquième femme russe à aller dans l’espace. L’actrice de 37 ans a été sélectionnée parmi 20 actrices pour jouer le rôle d’un chirurgien médical dans le film The Challenge. Dans le film, le personnage de Peresild est appelé à effectuer une opération cardiaque urgente sur un cosmonaute.