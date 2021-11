ZipCharge Go : une batterie portable pour les voitures électriques

Tout comme il existe des chargeurs supplémentaires pour les téléphones ou d’autres appareils portables, il peut également y avoir des chargeurs pour les voitures électriques. Comme celle de ZipCharge, appelée ZipCharge Go, qui est une batterie portable de la taille d’une valise.

Selon ZipCharge, l’objectif de ce produit est de « démocratiser la recharge des véhicules électriques en transportant le chargeur dans la voiture elle-même », ce qui permet de recharger les batteries n’importe où. Actuellement, les stations de recharge n’existent que dans des secteurs spécifiques des villes et dans certains cas, cela peut poser un problème, qui est résolu avec le ZipCharge Go.

L’appareil a une capacité de 4 kWHh et dispose d’un système de charge rapide qui permet d’atteindre 100 % de la batterie en 30 à 60 minutes, en fonction de certaines conditions telles que la température ou la puissance de charge.

La batterie portable peut être ajoutée entre 32 et 64 kilomètres d’autonomie, ce qui devrait suffire pour les trajets urbains moyens. La ZipCharge Go dispose également d’une application pour téléphone, qui peut être utilisée pour surveiller l’état de la batterie et connaître exactement son niveau de charge, etc.

Un détail important d’un appareil comme celui-ci concerne ses ports. ZipCharge garantit que la batterie peut être connectée à n’importe quel type de prise de courant (bien que celles-ci varient d’un pays à l’autre), et se connecte au véhicule via un système rétractable avec un port standard de type 2, qui est utilisé par plusieurs modèles de voitures électriques.

ZipCharge a dévoilé le ZipCharge Go en plein milieu du sommet sur le climat COP 26 qui se déroule en Écosse. La société prévoit de le vendre, bien que le prix final n’ait pas encore été annoncé, mais elle a indiqué qu’il y aura un plan de location mensuel et qu’il coûtera environ 67 $.