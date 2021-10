Zuckerberg a exclu tout changement pour nettoyer Facebook : c’est ridicule.

Facebook a désormais un nouveau nom : l’entreprise de Mark Zuckerberg s’appelle désormais Meta, dans un changement qui touche non pas ses applications et ses réseaux sociaux, mais l’entreprise qui les sous-tend.

Lors d’un entretien avec The Verge, M. Zuckerberg a révélé les véritables motivations qui l’ont poussé à rebaptiser l’entreprise qui a vu le jour en 2004 sous la forme d’un réseau social universitaire. « Nous voulions une nouvelle identité qui corresponde à la vision de l’avenir à laquelle nous travaillons », a déclaré le nouveau PDG de Meta.

Cette vision a bien sûr à voir avec le Metaverse, le monde alternatif et virtuel dans lequel beaucoup d’argent est investi. Mais cela tient aussi au fait qu’il n’est pas très logique que l’ensemble de l’entreprise porte le même nom qu’un de ses produits, en l’occurrence Facebook.

« Il y avait beaucoup de confusion sur le fait que le nom de la marque de l’entreprise est aussi le nom d’un réseau social », explique Zuckerberg. « Lorsque les gens se connectaient à leur Oculus Quest, ils se connectaient à leur compte Facebook, car nous voulions avoir une identité unique dans toute l’entreprise. »

Mais aujourd’hui, M. Zuckerberg pense qu’il est préférable que cette identité soit différente pour chaque produit spécifique, afin d’éviter les situations où les gens pourraient croire que s’ils n’ont pas de compte Facebook, ils ne pourront pas utiliser des appareils comme les Quests susmentionnés.

Un autre aspect important que Mark Zuckerberg a voulu clarifier a trait à la dynamique actuelle de son entreprise. Le changement de nom en Meta n’est pas motivé par des questions sur le mode de fonctionnement de l’entreprise. L’idée de rebaptiser Facebook a germé il y a plusieurs années, mais les discussions sérieuses ont eu lieu il y a six mois et très peu de personnes au sein de l’entreprise étaient au courant.

« Ça n’a rien à voir avec ça. Bien que je pense que certaines personnes puissent vouloir faire ce lien, je pense que c’est une chose ridicule à faire. En tout cas, je pense que ce n’est pas l’environnement dans lequel vous voudriez introduire une nouvelle marque ».

Pour M. Zuckerberg, ce changement est lié au « prochain chapitre » de Meta, qui sera axé sur le Metaverse.

Y aura-t-il un changement de nom des applications ou une intégration des applications ?

D’autre part, M. Zuckerberg a pris sur lui de clarifier ce qu’il adviendra des marques qui composent aujourd’hui Meta : Facebook, Instagram et WhatsApp.

» Vous aurez un compte Facebook et vous aurez un compte Instagram. Vous aurez également un compte auprès de l’entreprise qui est le niveau supérieur. Ainsi, si vous ne voulez pas utiliser Facebook, vous n’êtes pas obligé de le faire. Une analogie intéressante ici est que je pense que nous sommes en train de passer d’une société centrée sur Facebook à une société centrée sur les métavers. J’ai l’impression que c’est un peu comme lorsque Microsoft est passé de Windows first à cloud first. Facebook reste clairement l’application que les gens utilisent le plus parmi toutes les applications que nous utilisons. Mais il y a des gens qui veulent juste utiliser WhatsApp ou Instagram, ou qui veulent juste avoir Quest et être dans la RV ou la RA sans avoir à utiliser ces choses.

Je pense donc qu’il s’agit de pouvoir choisir lequel des services vous voulez utiliser et de savoir que, quoi qu’il arrive avec votre compte Facebook ou votre compte Instagram, vous aurez toujours tout le contenu que vous avez acheté en réalité virtuelle ou tous vos biens virtuels. Vous pouvez créer un avatar, qui peut être lié à l’un de ces comptes ou à votre identité globale dans les différentes familles d’applications. Et vous pouvez l’utiliser dans tous ces endroits si vous le souhaitez. Je parie que ça va être assez puissant », a-t-il dit.