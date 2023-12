Dans le règne animal, la durée de vie varie considérablement d’une espèce à l’autre. Certains animaux nous étonnent par leur incroyable longévité. Voici le top 10 des animaux vivant le plus longtemps.

1. La baleine boréale

La baleine boréale est l’animal qui détient le record de longévité dans le règne animal. Certaines d’entre elles peuvent vivre jusqu’à 200 ans, un fait confirmé par la découverte de pointes de harpons datant du XIXe siècle retrouvées dans leur corps.

2. Le requin du Groenland

Avec une durée de vie estimée à environ 400 ans, le requin du Groenland est l’un des vertébrés les plus longévifs. Ils atteignent leur maturité sexuelle seulement après avoir atteint l’âge de 150 ans.

3. Les tortues géantes

Les tortues sont bien connues pour leur longévité impressionnante. Les tortues géantes des Seychelles et des Galapagos, par exemple, peuvent vivre plus de 100 ans.

4. Les moules d’eau douce

Dans les eaux douces, certaines moules peuvent vivre jusqu’à 100 ans. C’est notamment le cas de l’Anodonta cygnea, une espèce de moule d’eau douce.

5. Les perroquets

Parmi les oiseaux, les perroquets sont ceux qui vivent le plus longtemps. Certains, comme le cacatoès, peuvent atteindre l’âge vénérable de 100 ans.

6. Les éléphants

Les éléphants sont reconnus pour leur longévité. En particulier, l’éléphant d’Afrique peut vivre jusqu’à 70 ans, bien que le record soit détenu par un individu qui a vécu jusqu’à 86 ans.

7. L’orque

L’orque, ou baleine tueuse, est un autre mammifère marin connu pour sa longue durée de vie. Les femelles peuvent vivre jusqu’à 90 ans, et certains individus ont même été rapportés vivant au-delà de 100 ans.

8. Le crocodile du Nil

Le crocodile du Nil est l’un des plus grands reptiles au monde et aussi l’un des plus vieux. Ils peuvent vivre jusqu’à 70 à 100 ans.

9. La pieuvre géante du Pacifique

La pieuvre géante du Pacifique est l’une des créatures marines les plus longues à vivre avec une durée de vie estimée à 3 à 5 ans. C’est beaucoup comparé à d’autres espèces de pieuvres qui ne vivent généralement que quelques mois.

10. L’éponge de mer

Enfin, l’éponge de mer est un organisme simple mais remarquablement durable. Certaines espèces d’éponges de mer peuvent vivre jusqu’à 2000 ans.Ces animaux nous étonnent par leur longévité et nous rappellent la diversité et la résilience du monde animal. Chaque espèce a développé des stratégies uniques pour survivre et prospérer au fil des siècles, offrant aux scientifiques une richesse d’informations sur la biologie de la longévité.