Blue Origin : quand et où suivre en direct le deuxième vol habité

Trois mois après la réussite de son premier voyage spatial habité, la société aérospatiale Blue Origin se prépare à effectuer son deuxième vol. Et il le fera avec un passager spécial : l’acteur William Shatner, plus connu sous le nom de capitaine James Kirk dans la saga Star Trek. Visitez quand et où suivre le deuxième vol habité de Blue Origin.

La mission du vaisseau spatial NS-18 New Shepard de Blue Origin sera lancée mercredi 13 octobre depuis le site de lancement 1 dans l’ouest du Texas. Le décollage était initialement prévu pour le mardi 12 octobre, mais il a été retardé d’un jour en raison des vents dans la région.

William Shatner a incarné James T. Kirk, le capitaine emblématique du vaisseau USS Enterprise, dans la série originale Star Trek (1966-1969) et dans les sept premiers films de la franchise.

À 90 ans, il deviendra la personne la plus âgée à atteindre l’espace, délogeant l’ex-pilote américain Wally Funk, qui détenait le record depuis juillet 2021, lorsqu’il a rejoint l’équipage inaugural de Blue Origin à l’âge de 82 ans.

Outre Shatner, l’équipage comprend également Audrey Powers, vice-présidente des opérations de Blue Origin, l’Australien Chris Boshuizen, cofondateur de la société de satellites Planet Labs, et Glen de Vries, cofondateur de Medidata, une plateforme de recherche clinique.

Le deuxième vol habité pourrait s’avérer être un baume pour la société de Jeff Bezos, qui, depuis le voyage de juillet 2021, fait face à des accusations d’anciens et d’actuels employés de privilégier le développement à la sécurité. Elle a également été confrontée à une bataille juridique avec la NASA, qui a chargé SpaceX de développer un atterrisseur lunaire.

Comment et où regarder le lancement

L’équipage du deuxième vol de Blue Origin : Glen de Vries, William Shatner, Audrey Powers et Chris Boshuizen.

Le lancement est prévu à 9 h 30. ET (6:30 a.p.) le mercredi 13 octobre. Toutefois, les diffusions commenceront à 8h00 ET (5h00 PT) le mercredi 13 octobre. ET (5:00 a.m. PT), le signal sera donc disponible aux heures suivantes :

Argentine, Brésil et Chili : 9 heures du matin. (début des transmissions)/ 10h30. (décollage).

Bolivie, Venezuela : 8 h 00 / 9 h 30

Colombie, Équateur, Mexique et Pérou : 7h00 / 8h30.

Costa Rica, Nicaragua, Honduras : 6 h 00 / 7 h 30.

Espagne : 14h00 / 15h30

La diffusion en avant-première, ainsi que le décollage, seront disponibles sur le site web de Blue Origin ou sur la chaîne YouTube de la société aérospatiale.

Ce que l’on peut attendre du lancement

Le deuxième vol habité devrait avoir une durée totale d’environ 12 minutes, compte tenu du décollage de la fusée réutilisable de Blue Origin et du moment où l’équipage sera de retour sur Terre.

Si tout se déroule comme lors du vol initial, le vaisseau spatial New Shepard devrait se séparer du booster de la fusée à environ 70 000 mètres d’altitude, et l’équipage commencera alors à faire l’expérience de l’apesanteur.

Quatre minutes après le décollage, il franchira la ligne de Kármán, située à environ 100 kilomètres au-dessus du niveau de la mer et considérée comme la frontière de l’espace.

La capsule devrait rentrer dans l’atmosphère terrestre cinq minutes après le décollage. Elle déploiera alors un parachute pour ralentir sa descente. Dix minutes après le lancement, l’équipage devrait être de retour sur Terre.