Comment protéger votre compte Google avec la vérification en deux étapes

Dans le but de réduire le nombre de violations parmi ses utilisateurs, Google mettra en place des niveaux de sécurité renforcés sur les comptes de plus de 150 millions de personnes dans le courant de l’année. Vous ne voulez pas attendre ? C’est pour ça qu’on est là. Pour en savoir plus comment protéger votre compte Google avec une vérification en deux étapes.

Avec la vérification en deux étapes, également appelée authentification à deux facteurs (2FA), vous ajoutez une couche de sécurité supplémentaire qui protège votre compte au cas où quelqu’un aurait accès à votre mot de passe.

Une fois que vous l’avez configuré, vous pouvez accéder à votre compte en deux étapes avec l’une des méthodes suivantes : quelque chose que vous connaissez (comme votre mot de passe) et quelque chose que vous possédez (comme votre téléphone).

Comment activer la vérification en deux étapes sur Google

Avec la vérification en deux étapes, Google envoie un message à tous les téléphones sur lesquels vous êtes connecté pour autoriser l’accès à votre compte. Pour activer ce mécanisme de sécurité, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1 : ouvrez votre compte Google.

Étape 2 : sélectionnez Sécurité dans le panneau de navigation de gauche.

Étape 3 : dans la section Connectez-vous à Google sélectionnez Vérification en deux étapes et ensuite Début.

Étape 4 : Google vous demandera de saisir à nouveau votre mot de passe.

Étape 5 : Par défaut, Google propose d’utiliser votre téléphone comme méthode de vérification. Vérifiez qu’il s’agit bien de votre appareil et appuyez sur le bouton. Continuer à.

Étape 6 : confirmez le numéro de téléphone et indiquez si vous préférez recevoir le code sous forme de message texte ou d’appel téléphonique. Appuyez sur Envoyez.

Étape 7 : entrez le code que vous avez reçu sur votre téléphone. S’il n’est pas arrivé, vérifiez que votre numéro a été saisi correctement et appuyez sur Renvoyer le code.

Étape 8 : pour terminer, sélectionnez le bouton Activez.

Comment vérifier que vous êtes vous par une seconde étape

Après avoir activé la vérification en deux étapes, Google vous demandera de procéder à une deuxième étape pour vérifier votre identité lorsque vous vous connecterez.

Selon Google, le système de messagerie est plus pratique pour les utilisateurs, car il suffit d’appuyer sur un seul message, et il vous protège en cas de changement de votre carte SIM, par exemple.

Les messages Google sont des notifications push que vous recevez sur les appareils suivants :

Les téléphones Android sur lesquels vous êtes connecté à votre compte Google.

Téléphones iPhone avec l’application Smart Lock, l’application Gmail ou l’application Google sur laquelle vous êtes connecté à votre compte.

En fonction de la localisation et des données de l’appareil affichées dans la notification, vous aurez la possibilité d’accepter ou de refuser la connexion à votre compte. À titre de mesure de sécurité supplémentaire, Google peut vous demander votre code PIN ou tout autre moyen de confirmation.

Méthodes de vérification supplémentaires

Comme nous n’avons pas toujours notre téléphone à portée de main, ou même si nous l’égarons, Google vous permet également d’ajouter des méthodes de vérification complémentaires qui méritent d’être connues et activées :

Message vocal ou textuel : Les codes de vérification sont envoyés sous forme de messages texte. Vous pouvez ajouter plus d’un téléphone.

Codes de sécurité : sont des touches numériques imprimables à usage unique qui vous permettent de vous connecter lorsque vous n’avez pas votre téléphone à proximité.

Application d’authentification : L’application Authenticator de Google vous permet de recevoir des codes de vérification gratuits même lorsque votre téléphone est hors ligne. Il est disponible pour Android et iPhone

Clé de sécurité : est une méthode de vérification qui vous permet de vous connecter en toute sécurité. Ils sont intégrés au téléphone, appariés via Bluetooth ou connectés au port USB de l’ordinateur.