Le chanteur des Who affirme qu’Internet détruit la société

L’internet est une chose que nous considérons aujourd’hui comme acquise et que nous utilisons tous, quel que soit notre âge. Mais certaines personnes se méfient encore du web, notamment Roger Daltrey, chanteur du groupe The Who, qui affirme que le web détruit le cerveau des gens.

Daltrey est l’un de ceux qui espèrent que le jour viendra où l’internet s’effondrera complètement et que tout sera terminé. « Je déteste ça », dit le chanteur. « Je ne pense pas que quelque chose de bon sortira d’internet et ce sera probablement la fin de notre civilisation ».

Comme si ce qui précède ne suffisait pas, Daltrey affirme que l’internet est très pratique lorsqu’il s’agit de détruire la planète, car il offre plusieurs façons de le faire. « Il détruit nos cerveaux de différentes manières. Elle détruit notre société de diverses manières. Donc plus vite il s’effondre, mieux c’est.

Le chanteur des Who a également des réticences à l’égard d’Internet dans le domaine dans lequel il opère, au motif qu’il est aujourd’hui difficile pour les artistes de gagner de l’argent avec la musique, malgré la portée mondiale potentielle qui peut être atteinte grâce aux plateformes numériques.

« Les auteurs-compositeurs ne gagnent pas assez d’argent en écrivant des chansons. Et c’est quelque chose qui ne peut pas continuer. Ce qui est arrivé à l’industrie de la musique est l’une des plus grandes fraudes ou vols de l’histoire », commente Daltrey, se rappelant probablement ce qui s’est passé au tournant du millénaire avec Napster et les conséquences qui ont suivi.

Daltrey partage quelques points intéressants et non controversés, notamment en ce qui concerne ce qui est arrivé aux artistes dans le monde numérique et les problèmes environnementaux liés à certains produits associés à la blockchain, comme les NFT.

Mais, dans le même temps, il y a une certaine ironie dans le fait que ses propos ont été repris par The Coda Collection, dans une interview réalisée à distance et publiée sur YouTube. Tout cela grâce à l’internet.