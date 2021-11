Les meilleurs accessoires Xbox pour les fêtes de fin d’année

Imaginons que l’un de vos proches figure sur votre liste de cadeaux pour les fêtes de fin d’année et qu’il ait réussi à obtenir une Xbox X Series. Le cadeau idéal que vous pouvez offrir à cette personne pour célébrer sa réussite est l’un des éléments suivants meilleurs accessoires Xbox. La bonne nouvelle est que les propriétaires de Xbox ont l’embarras du choix.

Casque Stealth 700 Gen 2 : 150 dollars

La partie la plus importante des jeux vidéo avec vos amis est de pouvoir leur parler. Turtle Beach est synonyme d’excellents casques de jeu, et ce pour une bonne raison. Le modèle Stealth 700 Gen 2 est parfait pour les personnes qui cherchent à s’initier aux titres multijoueurs sans trop de difficultés. Ce casque prend en charge la connexion sans fil directe à la Xbox, vous n’avez donc pas besoin d’un adaptateur.

L’autonomie de la batterie est d’environ 20 heures, ce qui est idéal pour les sessions de jeu les plus marathoniennes. Le microphone Gen 2 est également parfait pour élaborer des stratégies avec vos coéquipiers ou simplement parler à vos amis. Le microphone à haute sensibilité offre une clarté parfaite et dispose d’une fonction « flip to mute » qui est une bouée de sauvetage pour ceux qui oublient d’enlever leur appareil avant de se rendre à la cuisine pour une collation.

Manette Xbox Elite Series 2 : 140

La série Elite est le summum des manettes de jeu depuis son lancement à l’époque de la Xbox One. Les boutons de pouce à tension réglable et la petite gâchette sensible vous permettront de suivre vos amis les plus doués. Les sticks personnalisables vous aideront également dans les jeux qui nécessitent plus de boutons qu’une manette normale. Il convient également de noter le poids de l’Elite Series 2 : il pèse environ 15 grammes, ce qui lui donne l’impression d’être solide et de ne pas être un jouet comme les autres manettes.

Batterie rechargeable Xbox USB-C et câble USB-C : $25

La pire chose qui puisse vous arriver en jouant, c’est que votre contrôleur tombe en panne de piles. Au lieu d’utiliser les piles AA habituelles, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Le combo batterie rechargeable et câble USB-C est destiné aux personnes qui ne veulent plus jamais penser à la batterie de la manette. La batterie rechargeable s’adapte parfaitement à n’importe quelle manette Xbox et peut être rechargée avec le câble USB-C. La recharge fonctionne même lorsque la manette est utilisée. Il n’y a donc aucune raison pour que quelqu’un se prive d’un jeu.

Carte d’extension de stockage Seagate : 220 $.

Lorsque vous vous constituez une bibliothèque de jeux, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de l’espace de stockage. La Xbox X Series dispose d’environ 800 Go de mémoire de jeu, une fois les fichiers système pris en compte. Si cette somme est certes importante, elle peut être rapidement épuisée. La carte d’extension de stockage Seagate semble résoudre ce problème en donnant aux propriétaires de Xbox un 1 To supplémentaire à utiliser. Les utilisateurs n’auront plus à jouer au redoutable « Qu’est-ce que je dois supprimer ? » Ils pourront au contraire remplir leur espace de stockage avec autant de titres que possible.

Manette Xbox Design Lab : 70

Peut-être que le contrôleur Elite ne vous attire pas. Peut-être que vous ou la personne à qui vous achetez un cadeau souhaitez quelque chose de plus personnel. Heureusement, Microsoft vous permet de personnaliser votre propre contrôleur Xbox. Pratiquement chaque partie de la manette Xbox Design Lab est personnalisable, et vous pouvez ajouter un aspect métallique ainsi que faire ressembler la manette à du chrome. Mieux encore, vous pouvez graver un nom ou un petit message sur l’appareil.

Réfrigérateur miniature Xbox X Series : $100

Lorsque vous jouez tard le soir, il est important de garder vos batteries bien rechargées. Bien sûr, l’autonomie de la batterie de votre contrôleur est importante, mais n’oubliez pas celle de votre estomac. Le mini-frigo Xbox Series X Replica est une glacière idéale pour garder vos boissons et aliments préférés au frais pendant que vous jouez à vos titres favoris. Ce gadget ressemble exactement à la Xbox Série X et peut contribuer à façonner le thème de la pièce où vous jouez. Il sera également très beau à côté de votre console.

Xbox Game Pass : 10 $ par mois

Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Xbox Game Pass est un accessoire essentiel pour tout propriétaire de Xbox. C’est la meilleure option pour les joueurs qui cherchent à obtenir autant de titres que possible pour le prix le plus bas. Grâce à une bibliothèque constamment mise à jour, notamment avec une énorme collection d’éditeurs comme Bethesda, tout le monde peut trouver un titre – ou neuf – auquel il aimera jouer. Il permet également aux joueurs de profiter de certains des titres les plus récents dès le premier jour, comme Forza Horizon 5, ce qui fait du Xbox Game Pass un accessoire indispensable pour tout propriétaire de console Xbox.