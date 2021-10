Passez d’innombrables heures à vous amuser avec les meilleurs jeux de construction pour les enfants. jeux de construction pour PCConcevez votre propre ville et développez son infrastructure. Voici une liste de jeux vidéo dans lesquels vous pouvez créer des métropoles modernes, même sur la planète rouge.

Alors que les jeux de construction de villes ont tendance à avoir une courbe d’apprentissage raide et une tonne de contenu, les joueurs qui ne font qu’explorer le genre peuvent se plonger dans n’importe quelle option de cette liste et passer un bon moment. Nous avons inclus des expériences de survie comme Frostpunk et des titres de construction minimalistes comme Islanders, afin qu’il y en ait pour tous les goûts.

Les meilleurs jeux de construction pour PC

Villes : Skylines

Cities : Skylines est le meilleur jeu de construction de ville auquel vous pouvez jouer en ce moment. Il reprend les meilleures parties de SimCity, en ignore les mauvaises, et développe les mécanismes pour créer un constructeur de villes dont vous pourrez profiter pendant des centaines d’heures. Vous commencez par une petite place au bord de l’autoroute et, à partir de là, vous devez construire l’infrastructure nécessaire pour accueillir les nouveaux résidents, les entreprises, les services d’urgence, les écoles, etc.

Le jeu de base vous propose de nombreux défis à relever, tels que la gestion des urgences, la satisfaction de vos habitants et la gestion du trafic dans votre ville. Cependant, Cities : Skylines prend vie grâce à son DLC. Green Cities, par exemple, offre 350 ressources pour construire une ville plus verte, tandis que After Dark fournit de nouvelles attractions touristiques et un aéroport international pour que vous puissiez attirer plus de monde.

En outre, le jeu prend en charge les modules, ce qui vous permet d’ajouter des ressources communautaires et de vous inspirer de cartes personnalisées. Cities : Skylines est le jeu de construction de villes pour PC, et c’est un titre incontournable si vous êtes un fan du genre.

Anno 1800

Anno 1800 vous place au début de la révolution industrielle. En commençant par un port de commerce et un petit terrain, vous attirerez des agriculteurs et des ouvriers pour construire votre ville, transformant un village agricole en une puissance industrielle moderne. À partir de là, vous laisserez votre empreinte sur le monde grâce à un réseau de routes commerciales, d’accords diplomatiques et d’expéditions à travers le monde.

Comme les autres jeux d’Anno, celui-ci se concentre sur la production et l’industrie. Plutôt que de vous faire engager dans des guerres ou de satisfaire vos citoyens, Anno 1800 vous charge de construire et de maintenir des chaînes d’approvisionnement avant tout, puis de les exploiter pour générer le plus de revenus possible grâce au commerce. Vous devrez vous battre de temps en temps, mais uniquement pour défendre votre secteur.

Nous avons choisi Anno 1800 non seulement parce qu’il s’agit du titre le plus récent de la série, mais aussi parce que son cadre capture l’esprit du jeu. En revanche, si vous recherchez un cadre différent, Anno 1404 vous emmène à l’époque de la colonisation, et Anno 2070 vous plonge dans l’industrie du futur proche.

Frostpunk

Frostpunk est un constructeur de villes dans les pires circonstances possibles. Vous êtes le chef d’une colonie survivante subissant les conséquences d’un hiver volcanique. Des éruptions et des phénomènes météorologiques catastrophiques ont anéanti la majeure partie de la population mondiale. Votre tâche consiste à construire une ville autour d’une machine à vapeur qui est coincée au centre d’un terrain vague gelé.

Ce titre fait monter la pression dès le début et ne la relâche jamais. Vous devrez envoyer des citoyens collecter des matériaux (sachant que certains ne reviendront pas), promulguer des lois pour extraire la main-d’œuvre 24 heures sur 24 et choisir qui recevra les rations et les soins médicaux (le cas échéant) en premier. Frostpunk est sinistre, mais offre une expérience fascinante dans laquelle la construction d’une ville ressemble à un moyen d’arriver à ses fins.

Survivre sur Mars

Vous voulez vous installer sur la planète rouge ? Alors Surviving Mars est pour vous. Il s’agit d’un jeu de construction de ville traditionnel où vous devez construire des infrastructures, répondre aux besoins de vos citoyens et développer votre industrie, mais au lieu de vous occuper de l’électricité et des logements, dans Surviving Mars vous devez vous occuper de l’oxygène et des dômes spatiaux. Vous pouvez attirer des gens dans votre colonie martienne, mais garder tout le monde en vie est la partie la plus délicate.

Surviving Mars vient de Paradox Interactive, la même société qui a distribué Cities : Skylines, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de DLC. De nouveaux contenus sont encore en cours d’élaboration, mais Green Planet vous offre de nouvelles options de terraformation afin de transformer les terres en réserves d’eau et en végétation. Space Race, quant à lui, vous place au centre d’une lutte internationale pour être le premier à coloniser Mars.

À bien des égards, Surviving Mars est Cities : Skylines dans l’espace, mais même cette description est insuffisante. Le jeu combine survie, exploration et construction de villes dans un ensemble soigné qui ne manque jamais de divertir.

Tropico 6

Le président est de retour dans Tropico 6, vous donnant une nouvelle chance de diriger, manipuler et construire votre propre république bananière. Dans les jeux Tropico, vous êtes autorisé à faire toutes les actions corrompues et sournoises que vous n’êtes pas censé faire en construisant une ville, au cas où vous n’auriez jamais joué à un titre de cette série. En tant que dirigeant absolu de votre île, votre travail consiste à prononcer des discours idéalistes pour garder vos citoyens heureux tout en exploitant la terre et les ressources pour ce qu’elles valent. Le monde connaîtra le nom de votre île, pour le meilleur ou pour le pire.

Tropico 6 est un plaisir à jouer, non seulement parce qu’il est absurde, mais aussi parce que c’est un constructeur de villes vraiment amusant, et il devient encore meilleur avec les DLC. Lobbyisto ouvre les portes aux dirigeants étrangers pour faire place à la politique souterraine et vous aider à dissimuler votre corruption, tandis que Spitter transforme El Presidente en une superstar des médias sociaux pour attirer des célébrités et des chefs de faction sur votre île paradisiaque.

Si l’industrie froide d’Anno 1800 et la survie désespérée de Frostpunk sont trop fortes, essayez Tropico 6.

Bannis

Banished est un constructeur de villes qui place vos citoyens au centre de l’expérience. Vous dirigez un groupe de voyageurs exilés qui cherchent à établir leur propre colonie, et contrairement à de nombreux jeux similaires, votre seul objectif est de faire croître cette colonie. Dans ce jeu, il n’y a plus de devises ni d’arbres de compétences. Au lieu de cela, vous devez gérer les ressources que vos colons peuvent collecter et vous assurer que votre peuple peut élever des familles pour soutenir la colonie à l’avenir.

Ce titre méthodique récompense une gestion prudente des ressources et punit une expansion précipitée. Au lieu de conquérir de nouvelles terres, vous devriez vous concentrer davantage sur l’attribution d’emplois à vos citoyens, le remplacement des ressources naturelles que vous avez récoltées et le fait que votre ville ne s’agrandisse que lorsque cela est nécessaire. Si vous êtes à la recherche d’un constructeur de ville avec beaucoup de DLC et de support de mods, Banished n’est pas pour vous. C’est un jeu qui se concentre sur la réussite d’une seule chose, et il y parvient.

RimWorld

RimWorld est un simulateur de colonie où presque tout peut arriver. Vous dirigez l’établissement d’une nouvelle colonie sur un monde excentré, une planète située à la limite de l’espace connu. Tous vos colons sont dotés d’une liste de caractéristiques aléatoires, qui déterminent leur comportement. Vous pouvez avoir un génie qui apprend vite, mais qui est susceptible de faire une dépression mentale, ou une personne assoiffée de sang qui améliore son humeur en tuant des inconnus et en fabriquant des vêtements avec leur peau. Sérieusement.

Tous les traits sont ironiques, malgré leur sérieux (les nudistes, par exemple, ont un bonus d’humeur lorsqu’ils sont nus). La combinaison des traits de votre colonie vous offre une expérience totalement unique à chaque fois que vous chargez le jeu. Vos colons interagiront les uns avec les autres en fonction de leurs caractéristiques, et c’est là que se forme une grande partie de la base du jeu.

En outre, un narrateur doté d’une intelligence artificielle (IA) est le fer de lance de votre expérience et vous propose des événements aléatoires en fonction de votre difficulté et des paramètres du jeu. Les événements peuvent aller de la rupture de deux colons à un raid de vengeance sur des animaux que vous avez trop chassés. Générateur d’expériences de jeu uniques et mémorables, RimWorld est l’un des meilleurs jeux de simulation du marché.

Islanders

Islanders est un constructeur de petites villes sur une île. Ce jeu supprime les arbres de compétences et de recherche, le commerce et les ressources, et se concentre sur la construction elle-même. Au début du jeu, vous pouvez choisir parmi différents packs de bâtiments, et votre inventaire se remplira de bâtiments que vous pourrez placer sur votre île, quel que soit le groupe sélectionné. Cela ne coûte rien de les placer, mais vous obtiendrez un score en fonction de l’endroit où vous les placez.

Au fur et à mesure que vous construisez et augmentez votre score, vous débloquez de nouveaux bâtiments et rechargez votre inventaire. A partir de là, il s’agit juste de savoir jusqu’où vous pouvez aller. Une fois que vous aurez rempli une île, vous aurez la possibilité de passer à l’île suivante et d’étendre votre empire. Et si vous êtes à court de bâtiments avant d’avoir pu remplir votre inventaire, c’est la fin de la partie.

Islanders est un jeu simple auquel tout le monde peut jouer, mais il récompense les joueurs qui accordent une attention particulière au placement des bâtiments et à la gestion des ressources. Si vous recherchez un constructeur de ville qui ne soit pas encombré de menus et de systèmes, Islanders est fait pour vous.

Northgard

Northgard vous place à la tête d’un clan de Vikings cherchant à conquérir les mystérieux rivages de Northgard. Que vous jouiez contre des adversaires IA ou des joueurs réels, votre objectif est le même : développer votre royaume pour gagner. À l’instar de Civilization VI, Northgard offre quelques conditions de victoire différentes, comme la Sagesse, qui est attribuée pour le recrutement de maîtres du savoir et l’obtention de bénédictions, et la Renommée, qui est attribuée pour la conquête de nouveaux territoires et l’accession au rang de roi.

Le jeu s’aventure dans le territoire 4X des meilleurs jeux de stratégie, mais parvient à rester accessible. Si vous pouvez vous attendre à des conflits avec des clans rivaux et des bêtes, Northgard comprend également l’agriculture, le commerce et un système de travail pour vos Vikings, afin que vous puissiez construire votre ville comme vous le souhaitez.

SimCity 4

La franchise SimCity a été détrônée par Cities : Skylines, il n’y a donc pas beaucoup de raisons de prendre les derniers volets de la série. SimCity 4 de 2003 reste cependant un incontournable du genre. Il s’agit d’un voyage nostalgique qui vous permet de construire un réseau de villes reliées par des transports publics, ainsi que de convoquer des catastrophes naturelles à volonté et de répondre aux divers besoins de vos citoyens à mesure que vous construisez une métropole tentaculaire.

Pourtant, au moment de cette publication, SimCity 4 a 18 ans et n’a pas reçu l’attention qu’il mérite. Si vous souhaitez y jouer, nous vous recommandons d’installer certains mods et de corriger les bugs afin de garantir le bon fonctionnement du jeu. Sinon, vous serez confronté à de fréquentes pannes ou à des bogues qui feront planter le jeu.