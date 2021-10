Mel Gibson participera au préquel de John Wick

John Wick est devenu l’une des sagas d’action les plus importantes de ces dernières années, à tel point que la franchise avec Keanu Reeves aura désormais une série qui lui servira de préquelle.

Il s’agit de The Continental, qui, selon les premières informations, consistera en une production télévisée événementielle de trois nuits qui explorera l’origine de l’hôtel pour assassins, un scénario pertinent dans l’intrigue qui donne vie à cette saga d’action.

Selon un rapport de Deadline, l’acteur jouera un personnage nommé Cormac, dont on connaît peu de détails pour le moment.

Aujourd’hui, le quatrième volet de la saga, qui a rapporté près de 600 millions de dollars dans le monde, est en cours de tournage.

Le tournage a lieu en France, en Allemagne et au Japon, et Keanu Reeves y tient à nouveau le rôle principal.

Un aperçu exclusif publié par Deadline indique :

« The Continental » explorera l’origine derrière l’hôtel pour assassins, qui est devenu de plus en plus la pièce maîtresse de l’univers de John Wick. Elle se déroule à travers les yeux et les actions du jeune Winston Scott, qui est entraîné dans le paysage infernal d’un New York de 1975 pour affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. On ne sait pas encore qui jouera le rôle de Winston Scott (le propriétaire de l’hôtel est joué dans les films par Ian McShane). Gibson jouera un personnage nommé Cormac ».