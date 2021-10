Neuf animaux qui se sont éteints au cours des dernières décennies

Le changement climatique est un problème qui touche non seulement l’humanité, mais aussi l’ensemble de la biodiversité de la planète. Au cours des deux dernières décennies, la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a enregistré la disparition de plus de 500 espèces. Voici quelques-uns des animaux qui ont disparu au cours des dernières décennies en raison de l’intervention humaine.

L’organisation divise les espèces en neuf catégories : non évaluées ; données insuffisantes ; préoccupation mineure ; quasi menacées ; vulnérables ; en danger ; en danger critique d’extinction ; éteintes à l’état sauvage ; et éteintes. Selon l’UICN, plus de 38 500 espèces sont menacées d’extinction, soit un tiers des 138 000 espèces évaluées. Parmi les plus menacés figurent les amphibiens (41%), les requins et les raies (35%) et les mammifères (26%).

Selon l’UICN, plus qu’une liste d’espèces et de leur statut, la Liste rouge est un « outil puissant pour informer et catalyser l’action pour la conservation de la biodiversité et le changement de politique, essentiel pour protéger les ressources naturelles dont nous avons besoin pour survivre. »

Pic à bec d’ivoire, États-Unis.

Le pic à bec ivoire, qui a fini par être considéré comme le plus grand pic des États-Unis, a été déclaré éteint en septembre 2021. Il avait été inscrit sur la liste des espèces menacées en 1967, bien qu’il ait été vu pour la dernière fois en avril 1944 à Singer Tract, dans la région de la rivière Tensas, dans le nord-est de la Louisiane. Malgré des décennies de recherche dans le sud-est des États-Unis et à Cuba, il n’a pas été retrouvé. Les principales menaces qui ont conduit à son extinction sont la perte d’habitat et la destruction des forêts.

Melomys rubicola, Australie

Melomys rubicola était un rongeur nocturne endémique de l’île corallienne australienne de Bramble Cay. Il est considéré comme le premier mammifère à s’être éteint en raison du changement climatique provoqué par l’homme : sa population a été réduite en raison de l’érosion de son habitat et de sa végétation suite à l’élévation du niveau de la mer.

Melomys rubicola était grand pour un rongeur. Son corps mesurait entre 14,8 et 16,5 centimètres et sa queue entre 14,5 et 18,5 centimètres, tandis que son poids variait entre 78 et 164 grammes. Aperçue pour la dernière fois en 2009, elle a été déclarée éteinte en 2015. Les scientifiques espèrent qu’une espèce identique ou similaire pourrait habiter la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Splendide grenouille de poison, Panama.

La splendide grenouille de poison (Oophaga speciosa) était une espèce endémique de la chaîne de montagnes de Talamanca, dans l’ouest du Panama. De couleur rouge vif, il mesurait entre 2,6 et 3 centimètres de long. Vu pour la dernière fois en 1992, il a été déclaré éteint en 2020. Les chercheurs pensent que la déforestation et la dégradation de l’habitat, ainsi qu’une épidémie de champignons en 1996, sont les principales causes de son extinction. Comme il a été capturé pour le commerce, il est possible que des spécimens vivants existent en captivité.

Bucardo, Espagne

Le bucardo, comme on appelait le bouquetin ibérique des Pyrénées espagnoles (Capra pyrenaica pyrenaica), a été déclaré éteint en 2000 après la mort de Celia, la dernière femelle de l’espèce. Sa population a été réduite en raison de siècles de chasse sans discernement, de maladies et de la difficulté à concurrencer d’autres espèces. Avec le mueyu portugais, c’est l’une des deux sous-espèces de chèvres de montagne qui ont disparu. En 2003, il a été déclaré « non éteint » ou « de-extinct » après que des scientifiques aient réussi à faire naître un spécimen cloné. Cependant, il est mort quelques minutes plus tard, en raison d’une insuffisance pulmonaire.

Rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest

Le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest (Diceros bicornis longipes) a été déclaré éteint en 2011. La chasse sportive a considérablement réduit sa population au cours du XXe siècle, passant d’environ un million d’individus et quatre sous-espèces dans la savane africaine à seulement 2 300 en 2001. L’agriculture industrielle a fini par détruire de nombreux habitats historiques des rhinocéros, selon Scientific American.

Tortue géante de Pinta, Équateur

La tortue géante de Pinta (Chelonoidis abingdonii) était une espèce de tortue originaire de l’île de Pinta dans l’archipel des Galápagos, en Équateur. Il a été chassé par les marins et les pêcheurs pour se nourrir au cours des XIXe et XXe siècles. Les chèvres, introduites à la fin des années 1950, ont fini par détruire l’habitat. L’espèce a été déclarée éteinte en juin 2012 avec la mort de Lonesome George, le dernier spécimen, qui était en captivité depuis 1972.

Escargot vivipare de Moorean, Tahiti

Une série d’actions induites par l’homme a abouti à la déclaration en 2009 de l’extinction à l’état sauvage de la partula suturalis, plus connue sous le nom d’escargot vivipare de Moore, qui habitait l’île tropicale de Moorea en Polynésie française. L’escargot terrestre africain a été introduit en 1967 comme source de nourriture, mais il s’est échappé et a commencé à détruire les cultures. Les biologistes ont essayé de la contrôler en 1977 en introduisant l’escargot rose, mais celui-ci a fini par éliminer tous les escargots indigènes, y compris l’escargot vivipare de Moore. Les espèces d’escargots arboricoles polynésiens n’existent qu’en captivité.

Dauphin de Baiji, Chine

Le dauphin baiji de Chine (lipotes vexillifer) a été déclaré « fonctionnellement éteint » en 2007 après que les scientifiques de la conservation n’aient pas réussi à trouver d’espèces survivantes le long du fleuve Yangtze. Le déclin de la population de dauphins baiji est attribué à des facteurs tels que la surpêche, la pollution et la perte d’habitat, entre autres.

Le dernier signalement documenté de l’espèce, également connue sous le nom de « déesse du Yangtze », remonte à 2002, date à laquelle le dernier spécimen captif est mort. Cependant, en 2018, une équipe de défenseurs de l’environnement a publié une photographie d’un spécimen ressemblant au dauphin d’eau douce, de couleur gris bleuté, avec une longue trompe et une petite nageoire dorsale triangulaire.

Ara de Spix, Brésil

L’ara de Spix (Cyanopsitta spixii) a été déclaré éteint fin 2020, suite au décès de Jewel, la dernière femelle de l’espèce. Le trafic d’animaux et la déforestation des forêts brésiliennes sont considérés comme les principaux facteurs de son extinction. L’ara de Spix, l’une des huit espèces dont l’extinction est présumée confirmée ou hautement probable, s’est fait connaître grâce au film d’animation Rio.