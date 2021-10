Qu’est-ce qu’Apple Arcade ? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir

Les utilisateurs de l’écosystème Apple ont accès à la plateforme de jeux vidéo. Apple Arcade un service de jeu par abonnement qui offre un accès illimité à une collection croissante de plus de 200 jeux, avec des nouveautés, des jeux primés et des classiques de l’App Store, pour un prix que nous considérons comme tout à fait abordable.

L’un des principaux avantages d’Apple Arcade est que tous les jeux inclus sur la plateforme sont exempts de publicités et d’achats in-app, même si les versions que vous trouvez sur l’App Store sans abonnement à Apple Arcade en comportent. Un autre avantage est que tous les jeux d’Apple Arcade sont disponibles sur tous les appareils iOS – iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV. Si vous choisissez de jouer sur Apple TV, vous avez la possibilité de connecter une manette sans fil, telle qu’une manette de Xbox ou de PlayStation.

Qu’est-ce qu’Apple Arcade et combien ça coûte ?

Pour commencer, il est important de comprendre qu’Apple Arcade n’est pas un service de streaming de jeux vidéo – comme le Xbox Game Pass xCloud de Microsoft ou Google Stadia – donc pour jouer, vous devrez installer les jeux sur votre iPhone ou iPad. Pourtant, vous n’avez pas besoin d’une connexion permanente pour jouer ; vous en avez besoin pour lancer le jeu, mais une fois qu’ils sont installés, vous pourrez en profiter à tout moment, où que vous soyez.

Apple Arcade fonctionne sur la base d’un abonnement mensuel, à l’instar d’autres services tels qu’Apple Music. Deux abonnements donnent accès à Apple Arcade : le premier est l’abonnement de base à Apple Arcade, qui coûte 4,99 dollars par mois ; le second est Apple One, l’abonnement tout-en-un d’Apple (qui comprend Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ et le stockage iCloud), qui est proposé en trois formules d’abonnement, Individuel pour 14,95 dollars, Famille pour 19,95 dollars et Premier pour 29,95 dollars par mois (comprend News+ et Fitness+).

Apple souligne que le prix d’un abonnement individuel à Apple Arcade est équivalent au prix d’un jeu premium de l’App Store. L’analogie est valable, donc si vous êtes un utilisateur qui dépense régulièrement pour des jeux de l’App Store, Apple Arcade est certainement pour vous. En outre, avec une date butoir fixée à octobre 2021, Apple Arcade fête son deuxième anniversaire avec 219 jeux, dont NBA 2K21 Arcade Edition, LEGO Star Wars Battles, Angry Birds Reloaded et bien d’autres.

Comment fonctionne Apple Arcade

Apple Arcade étant un service d’abonnement, la première chose à faire est de s’abonner via l’App Store.

Comment s’abonner à Apple Arcade :

Étape 1Dans l’App Store, appuyez sur Arcade, puis sur le bouton « S’abonner » ou « Essayer gratuitement ».

Étape 2Acceptez les conditions générales et cliquez sur « Accepter » pour poursuivre votre abonnement. Selon la configuration de votre iPhone ou iPad, vous devrez saisir votre mot de passe ou Touch ID.

Étape 3Vous serez dirigé vers la page d’accueil d’Apple Arcade, où vous trouverez la sélection de jeux inclus dans le service. Choisissez celle qui vous plaît le plus et appuyez sur « Obtenir » pour l’installer sur votre iPhone ou iPad.

C’est tout, vous avez maintenant Apple Arcade sur votre iPhone ou iPad.

Free Apple Arcade

Comment jouer à Apple Arcade hors ligne

L’un des principaux avantages d’Apple Arcade par rapport à d’autres services de jeux mobiles, tels que Game Pass, est qu’il vous permet de jouer hors ligne. Pour ce faire, il suffit de lancer un jeu en ligne et d’activer le mode avion pendant votre session de jeu.

Comment connecter une manette à votre iPhone ou iPad pour jouer aux jeux Apple Arcade.

L’une des caractéristiques les plus remarquables d’Apple Arcade est que vous pouvez jouer à certains de ses titres à l’aide d’une manette Bluetooth, comme une manette de Xbox ou de PlayStation. Suivez les étapes suivantes pour les coupler à votre iPhone ou iPad. N’oubliez pas que tous les jeux ne sont pas compatibles et que vous trouverez une icône de manette sur la page de chaque jeu.

Étape 1Allez dans le menu « Réglages » de votre iPhone ou iPad et allez dans l’option « Bluetooth ».

Étape 2Si vous utilisez une manette PS4 ou PS5, appuyez simultanément sur le bouton central (alimentation) et le bouton Share jusqu’à ce que le voyant de la manette commence à clignoter. Si vous utilisez une manette Xbox, appuyez sur le bouton d’alimentation et le bouton d’appairage jusqu’à ce que le voyant du bouton d’alimentation commence à clignoter.

Étape 3Sur votre iPhone ou iPad, sélectionnez votre contrôleur.

Voilà, vous pouvez maintenant jouer sur votre iPhone ou votre iPad avec votre manette de PlayStation ou de Xbox.

Comment connecter une manette à l’Apple TV pour jouer aux jeux Apple Arcade

L’une des meilleures caractéristiques d’Apple Arcade est qu’il vous permet de connecter une manette à l’Apple TV pour jouer à des jeux à l’aide d’une manette. Tous les jeux ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Si vous êtes intéressé, recherchez l’icône de la manette sur la page de chaque jeu.

Maintenant, suivez ces étapes pour connecter une manette à votre Apple TV et l’utiliser avec votre abonnement à Apple Arcade. Les options les plus simples pour se connecter sont les manettes Xbox ou une manette PS4 ou PS5.

Image : Tech & ; Design Channel

Étape 1Sur votre Apple TV, allez dans l’option « Paramètres », cherchez l’option « Télécommandes et périphériques » et sélectionnez l’option « Bluetooth ».

Image : Tech & ; Design Channel

Étape 2Ensuite, sur votre manette Xbox, appuyez sur le bouton central (celui qui l’allume) et aussi sur le bouton de recherche de signal. Si vous le faites correctement, le voyant du bouton central se met à clignoter. Avec une DualShock 4 (manette PS4) ou DualSense (manette PS5), il suffit d’appuyer sur le bouton central et le bouton de partage jusqu’à ce que le voyant de la manette se mette à clignoter.

Image : Tech & ; Design Channel

Étape 3Le menu « Bluetooth », votre Apple TV devrait reconnaître votre contrôleur. Sélectionnez et cliquez sur l’option « Connecter ».

C’est fait, vous pourrez désormais jouer aux jeux Apple Arcade compatibles avec la manette sur votre Apple TV.

Top jeux d’arcade Apple 2021

En octobre 2021, Apple Arcade comptait 219 jeux dans son catalogue, auxquels on peut jouer sur pratiquement tous les appareils Apple : iPhone, iPad, Apple TV, Mac et l’iPod Touch, de plus en plus oublié.

Pour vous aider, nous avons sélectionné nos favoris, ceux qui, selon nous, sont les meilleurs parmi les meilleurs. Ce sont les meilleurs jeux d’arcade Apple en 2021:

Le parcours d’un Lego Builder

Sélectionnez, faites pivoter, déplacez et placez les blocs Lego au bon endroit pour construire des structures et créer des chemins pour que votre personnage puisse progresser dans chaque niveau. À première vue, il vous rappellera Monument Valley, car Lego Builder’s Journey possède la même ambiance relaxante et des niveaux finement élaborés dans des paysages magnifiques, mais pour l’essentiel, c’est un jeu plus simple. L’histoire est charmante et le jeu est fidèle à l’essence de Lego. Vous avez donc une liberté totale pour faire tourner votre diorama et trouver votre propre solution à chaque puzzle. Vous pouvez prendre votre temps pour expérimenter et voir ce qui fonctionne. C’est un jeu fait pour les fans de Lego. Et s’il y a une chose que nous devons critiquer, c’est qu’il est relativement court et qu’il n’offre pas une grande rejouabilité.

Tetris Beat

La formule classique et anachronique de Tetris est revitalisée par une mécanique rythmique dans laquelle vous devez faire tourner et tomber des blocs de tetris (officiellement appelés tetriminos) au rythme de la musique. Tant que vous gardez le rythme, vous ferez une chaîne de combo et marquerez plus de points. Et si ses mécanismes ne vous accrochent pas, vous pouvez essayer le Tetris classique avec le mode Marathon, qui est en fait le Tetris d’antan avec des graphismes actualisés et beaucoup de tons néon.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts attirera probablement votre attention par ses graphismes aux couleurs néon, mais une fois que vous y aurez joué, vous réaliserez qu’il s’agit de bien plus que cela. Sayonara Wild Hearts est un jeu de rythme dans lequel l’action se déroule alors que vous conduisez une moto ou un skateboard à des vitesses frénétiques. La bande-son du jeu est teintée de pop et peut être qualifiée d’excellente, ce qui est crucial dans un jeu où le rythme donne le ton de la partie. Et si nous avons critiqué Lego Builder’s Journey pour son manque de rejouabilité, Sayonara Wild Hearts en a à revendre.

Castlevania : Grimoire of Souls

Il y a un Castlevania en 2D sur Apple Arcade – avez-vous besoin d’un argument pour au moins l’essayer ? Bon, il faut peut-être vous dire que c’est une exclusivité Apple Arcade et que le gameplay n’est pas mauvais du tout, alors mettez de côté votre fanatisme pour le fantastique Castlevania : Symphony of the Night et essayez Grimoire of Souls, dont le gameplay et les graphismes rappellent beaucoup le remake PSP de Castlevania : Rondo of Blood.

Hitchhiker – Un jeu de mystère

La chose la plus proche que vous trouverez du fantastique What Remains of Edith Finch est Hitchhiker – A Mystery Game. Et à vrai dire, il faut dire que l’auto-stoppeur a une personnalité unique : vous conduisez sur des routes solitaires à la recherche de la résolution de l’énigme de votre propre histoire, et le moyen d’y parvenir est de parler aux personnes que vous rencontrez sur la route.

Lego Star Wars Battles

Quoi de mieux que de voir les versions les plus adorables des personnages de Star Wars sur l’écran de votre iPad dans des batailles qui vous rappelleront l’emblématique bataille de Hoth ? Oui, peu de choses, et c’est pourquoi Lego Star Wars Battles est fantastique. Il s’agit d’un jeu de stratégie avec des personnages de Star Wars en version Lego. Ainsi, chaque fois que vous ferez exploser un AT-AT, vous verrez de nombreux blocs Lego. Si vous êtes un joueur acharné, vous trouverez de nombreux objets à débloquer, et si vous êtes plutôt un joueur compétitif, il y a un mode multijoueur en un contre un qui exigera le meilleur de vous.