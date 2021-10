Une semaine à bord de la nouvelle Audi Q5 Sportback 2021

Le rafraîchissement 2021 du populaire crossover compact Audi Q5, le modèle le plus vendu de la marque aux États-Unis, est arrivé avec un deuxième style de carrosserie, faisant du Q5 pour la première fois de son histoire une gamme de deux modèles à partir de cette année.

Ce second style suit la récente tendance allemande à incliner la ligne supérieure du hayon de leurs crossovers, ce qui ajoute une généreuse dose de sportivité visuelle. BMW, Mercedes-Benz, Porsche et Audi proposent déjà cette variante sur plusieurs de leurs crossovers, et le nouvel Audi Q5 Sportback marque l’extension de ce style, que les Allemands appellent un coupé bien qu’il ait quatre portes, à la stratégie d’Audi dans le segment des SUV compacts, où il est en concurrence avec le GLC Coupé de Mercedes-Benz et le X4 de BMW. La sportivité du Q5 Sportback sacrifie un total de 1,6 pieds cubes d’espace de chargement avec les sièges rabattus, ce qui nous semble un compromis équitable.

Le design de la custode n’est pas le seul élément qui différencie le nouvel Audi Q5 Sportback du Q5 normal. L’équipement de série du nouveau modèle comprend des sièges avant sport, un toit ouvrant panoramique et des roues de 19 pouces à double design à cinq bras, qui sur le modèle que j’ai testé avaient été remplacées par des roues de 20 pouces à cinq bras, une option autonome qui coûte 800 $ (d’ici 2022, tous les Q5 Sportback seront équipés de roues de 20 pouces). Tous les Q5 Sportback sont également dotés du pack visuel extérieur S Line et de l’élimination des rails de chargement du toit. Le résultat est un SUV au caractère sportif indéniable qui a réussi la transition vers une carrosserie de coupé sans perdre une once d’élégance, ce que certains de ses concurrents ne peuvent prétendre.

Le Q5 Sportback est équipé de la plus récente version du moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres d’Audi, qui produit cette fois 261 chevaux et un couple de 273 lb-pi, et qui est jumelé à la transmission ultra-rapide à double embrayage S tronic à sept rapports et au système éprouvé de traction intégrale Quattro d’Audi. Le constructeur automobile estime que le Q5 Sportback peut accélérer de 0 à 60 mph (96 km/h) en 5,7 secondes tandis que l’Agence de protection de l’environnement, ou EPA, estime une consommation de carburant de 23 mpg en ville, 28 sur route et 25 en mode combiné. Au cours de ma semaine avec le Q5 Sportback, j’ai réussi à atteindre les 30 mpg à quelques reprises.

L’habitacle du Q5 Sportback, sans être ostentatoire, offre le luxe qui découle de matériaux de haute qualité plutôt que l’utilisation abondante de matériaux de luxe typiques tels que le bois et le cuir, qui sont clairsemés et de bon goût dans le Q5 Sportback. Ses sièges sport sont confortables et offrent à la fois le soutien nécessaire pour terminer un long voyage avec un corps bien reposé et une position de conduite idéale. Il convient toutefois de noter qu’ils pourraient bénéficier d’un peu moins de fermeté.

Un écran tactile de 10,1 pouces permet d’interagir avec le système multimédia MMI du véhicule, qui, dans le cas de notre modèle d’essai, comprenait un système audio Bang & ; Olufsen de 705 watts à 19 haut-parleurs et la radio satellite Sirius/XM. Le groupe d’instruments est contenu dans un écran de 12,3 pouces et dispose du système Virtual Cockpit d’Audi, qui a réussi à limiter mon utilisation d’Apple CarPlay au minimum (le véhicule dispose également de la connectivité Android Auto), car les cartes du système Virtual Cockpit fonctionnent mieux que toutes les options que les smartphones offrent actuellement. Pour s’assurer que les conducteurs ne passent pas trop de temps à se laisser hypnotiser par le cockpit virtuel, Audi a équipé le modèle d’essai d’instruments clairs et complets projetés sur le pare-brise.

Notre modèle d’essai Q5 Sportback Prestige est la variante haut de gamme et dispose d’assistants à fonctionnement semi-autonome tels que l’assistant de stationnement ou l’assistant de maintien dans la voie.

L’expérience au volant ne sera pas étrangère à ceux qui connaissent les derniers produits d’Audi. Le Q5 Sportback est équipé de la même direction super légère que les autres modèles Audi, ce qui change lorsque l’on choisit le mode de conduite Dynamique ou que l’on utilise le réglage Sport pour la direction dans les options de personnalisation individuelle des caractéristiques de conduite. Cependant, sur les routes de la ville, le mode de direction régulier est une fonctionnalité bienvenue.

Le moteur turbo de 2,0 litres offre une puissance adéquate pour la taille du véhicule, et ne nous a jamais fait regretter de ne pas avoir plus de puissance, même sur les autoroutes du sud de la Floride où il faut toujours être vigilant des yeux et des pieds. Toutefois, pour ceux qui estiment avoir besoin de plus de puissance, Audi propose une SQ5 Sportback équipée d’un moteur V6 turbo de 3,0 litres développant 349 chevaux.

Nous n’avons pas été surpris par le fonctionnement précis et toujours opportun de la transmission S tronic, car c’est quelque chose que nous avons expérimenté sur d’autres modèles Audi. Cette boîte de vitesses n’a jamais laissé échapper le momentum et a toujours réussi à tirer le maximum des 261 chevaux disponibles lorsque cela était nécessaire. Les freins ont toujours arrêté le véhicule avec autorité et la pédale n’a jamais montré de fatigue en situation de conduite régulière.

Le modèle que nous avons testé avec le groupe Prestige à 8 700 $, des roues de 20 pouces et des coussins gonflables thoraciques arrière à 350 $ avait un prix total de 59 340 $, frais de transport compris. Bien que ce chiffre soit fermement ancré du côté coûteux de la proposition budgétaire, entre le prix de départ de 47 800 $ de l’Audi Q5 Sportback 2021 et le prix supérieur, la plupart du public devrait obtenir son Q5 Sportback idéal.